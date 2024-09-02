https://ria.ru/20240902/samolet-1970074983.html

Власти США арестовали самолет президента Венесуэлы

Власти США арестовали самолет президента Венесуэлы - РИА Новости, 02.09.2024

Власти США арестовали самолет президента Венесуэлы

Американские власти арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает телеканал CNN. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T18:53

2024-09-02T18:53

2024-09-02T20:40

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ВАШИНГТОН, 2 сен — РИА Новости. Американские власти арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает телеканал CNN."США арестовали самолет президента Мадуро, определив, что его приобретение произошло в нарушение санкций", — говорится в сообщении со ссылкой на неназванных чиновников.Как уточняется, воздушное судно арестовали в Доминикане и переправили во Флориду.Позднее Минфин США сообщил, что основанием для таких действий стало нарушение американского законодательства о санкциях и экспортном контроле. Теперь Вашингтон намерен добиваться конфискации воздушного судна.В Венесуэле 28 июля прошли президентские выборы. Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. Второе место занял оппозиционер Эдмундо Гонсалес. На следующий день несогласные с результатами выборов вышли на протесты, в Каракасе и других городах начались столкновения между полицией и манифестантами. Нападению подверглись более 300 полицейских участков, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежей.Мадуро 31 июля сообщил, что правоохранители задержали более 1,2 тысячи человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме.Оппозиция на своих митингах заявляет, что располагает всеми необходимыми доказательствами своей победы — якобы имеющиеся у них протоколы демонстрируют убедительную победу Гонсалеса, получившего "более восьми миллионов голосов".Как сообщил позднее председатель Национального избирательного совета Элвис Аморосо, подсчет 96,87% голосов подтвердил победу Мадуро с результатом 51,95%, оппозиционер Эдмундо Гонсалес занял второе место с результатом 43,18%.В Москве после оглашения первых официальных результатов выборов призвали венесуэльскую оппозицию признать поражение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри этой страны.Тем не менее законодатели из США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, вскоре обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов.

https://ria.ru/20240802/ssha-1963692831.html

https://ria.ru/20240823/venesuela-1968164241.html

https://ria.ru/20240828/ortega-1968978616.html

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венесуэла

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в мире, сша, венесуэла, флорида, николас мадуро