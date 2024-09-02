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Власти США арестовали самолет президента Венесуэлы - РИА Новости, 02.09.2024
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18:53 02.09.2024 (обновлено: 20:40 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/samolet-1970074983.html
Власти США арестовали самолет президента Венесуэлы
Власти США арестовали самолет президента Венесуэлы - РИА Новости, 02.09.2024
Власти США арестовали самолет президента Венесуэлы
Американские власти арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает телеканал CNN. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T18:53
2024-09-02T20:40
в мире
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венесуэла
флорида
николас мадуро
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ВАШИНГТОН, 2 сен — РИА Новости. Американские власти арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает телеканал CNN.&quot;США арестовали самолет президента Мадуро, определив, что его приобретение произошло в нарушение санкций&quot;, — говорится в сообщении со ссылкой на неназванных чиновников.Как уточняется, воздушное судно арестовали в Доминикане и переправили во Флориду.Позднее Минфин США сообщил, что основанием для таких действий стало нарушение американского законодательства о санкциях и экспортном контроле. Теперь Вашингтон намерен добиваться конфискации воздушного судна.В Венесуэле 28 июля прошли президентские выборы. Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. Второе место занял оппозиционер Эдмундо Гонсалес. На следующий день несогласные с результатами выборов вышли на протесты, в Каракасе и других городах начались столкновения между полицией и манифестантами. Нападению подверглись более 300 полицейских участков, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежей.Мадуро 31 июля сообщил, что правоохранители задержали более 1,2 тысячи человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме.Оппозиция на своих митингах заявляет, что располагает всеми необходимыми доказательствами своей победы — якобы имеющиеся у них протоколы демонстрируют убедительную победу Гонсалеса, получившего "более восьми миллионов голосов".Как сообщил позднее председатель Национального избирательного совета Элвис Аморосо, подсчет 96,87% голосов подтвердил победу Мадуро с результатом 51,95%, оппозиционер Эдмундо Гонсалес занял второе место с результатом 43,18%.В Москве после оглашения первых официальных результатов выборов призвали венесуэльскую оппозицию признать поражение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри этой страны.Тем не менее законодатели из США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, вскоре обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов.
https://ria.ru/20240802/ssha-1963692831.html
https://ria.ru/20240823/venesuela-1968164241.html
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в мире, сша, венесуэла, флорида, николас мадуро
В мире, США, Венесуэла, Флорида, Николас Мадуро
Власти США арестовали самолет президента Венесуэлы

CNN: США арестовали самолет президента Венесуэлы и переправили его во Флориду

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 сен — РИА Новости. Американские власти арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает телеканал CNN.
«

"США арестовали самолет президента Мадуро, определив, что его приобретение произошло в нарушение санкций", — говорится в сообщении со ссылкой на неназванных чиновников.

Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
США признали себя организатором беспорядков в Венесуэле, заявил Слуцкий
2 августа, 14:30
Как уточняется, воздушное судно арестовали в Доминикане и переправили во Флориду.
Позднее Минфин США сообщил, что основанием для таких действий стало нарушение американского законодательства о санкциях и экспортном контроле. Теперь Вашингтон намерен добиваться конфискации воздушного судна.
В Венесуэле 28 июля прошли президентские выборы. Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. Второе место занял оппозиционер Эдмундо Гонсалес. На следующий день несогласные с результатами выборов вышли на протесты, в Каракасе и других городах начались столкновения между полицией и манифестантами. Нападению подверглись более 300 полицейских участков, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежей.
Мадуро 31 июля сообщил, что правоохранители задержали более 1,2 тысячи человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме.
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23 августа, 21:08
Оппозиция на своих митингах заявляет, что располагает всеми необходимыми доказательствами своей победы — якобы имеющиеся у них протоколы демонстрируют убедительную победу Гонсалеса, получившего "более восьми миллионов голосов".
Как сообщил позднее председатель Национального избирательного совета Элвис Аморосо, подсчет 96,87% голосов подтвердил победу Мадуро с результатом 51,95%, оппозиционер Эдмундо Гонсалес занял второе место с результатом 43,18%.
В Москве после оглашения первых официальных результатов выборов призвали венесуэльскую оппозицию признать поражение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри этой страны.
Тем не менее законодатели из США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, вскоре обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов.
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В миреСШАВенесуэлаФлоридаНиколас Мадуро
 
 
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