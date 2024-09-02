В Саксонии пересчитали результаты земельных выборов
Избирком Саксонии изменил результаты выборов из-за технической ошибки
Избиратель голосует на участке в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Земельное статистическое управление Саксонии заявило в понедельник, что пересчитало результаты земельных выборов из-за технической ошибки, правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) и Христианско-демократический союз (ХДС) лишились по мандату.
"Из-за ошибки программного обеспечения сегодня вечером было опубликовано неправильное распределение мест согласно предварительному результату. По итогам набранных голосов, "Зеленые" и СДПГ (социал-демократы канцлера Олафа Шольца - ред.) имеют на одно место больше, а ХДС и АдГ — на одно место меньше, чем заявлено", - говорится в заявлении органа.
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Согласно обновлённым данным, ХДС получает 41 мандат в саксонском парламенте (ландтаге), а АдГ - 40 мандатов. Третье место занимает недавно образованная левая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) с 15 местами в ландтаге.
У СДПГ - десять мандатов, у "Зелёных" - семь, а у "Левых" - шесть. Ещё один мандат получила небольшая партия "Свободные избиратели".
Как сообщает телеканал NTV, потеря мандата партией АдГ лишает её так называемого блокирующего меньшинства, позволяющего блокировать принятие некоторых местных законов, требующих для принятия две трети голосов.