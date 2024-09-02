https://ria.ru/20240902/saksonija-1969968837.html

В Саксонии пересчитали результаты земельных выборов

В Саксонии пересчитали результаты земельных выборов - РИА Новости, 02.09.2024

В Саксонии пересчитали результаты земельных выборов

Земельное статистическое управление Саксонии заявило в понедельник, что пересчитало результаты земельных выборов из-за технической ошибки, правая партия... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T13:14

2024-09-02T13:14

2024-09-02T13:14

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Земельное статистическое управление Саксонии заявило в понедельник, что пересчитало результаты земельных выборов из-за технической ошибки, правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) и Христианско-демократический союз (ХДС) лишились по мандату. "Из-за ошибки программного обеспечения сегодня вечером было опубликовано неправильное распределение мест согласно предварительному результату. По итогам набранных голосов, "Зеленые" и СДПГ (социал-демократы канцлера Олафа Шольца - ред.) имеют на одно место больше, а ХДС и АдГ — на одно место меньше, чем заявлено", - говорится в заявлении органа. Согласно обновлённым данным, ХДС получает 41 мандат в саксонском парламенте (ландтаге), а АдГ - 40 мандатов. Третье место занимает недавно образованная левая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) с 15 местами в ландтаге. У СДПГ - десять мандатов, у "Зелёных" - семь, а у "Левых" - шесть. Ещё один мандат получила небольшая партия "Свободные избиратели". Как сообщает телеканал NTV, потеря мандата партией АдГ лишает её так называемого блокирующего меньшинства, позволяющего блокировать принятие некоторых местных законов, требующих для принятия две трети голосов.

https://ria.ru/20240901/vybory-1969856254.html

https://ria.ru/20240902/adg-1969868352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, саксония, олаф шольц, сара вагенкнехт, хдс/хсс