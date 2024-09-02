https://ria.ru/20240902/rzhd-1970001722.html

В РЖД назначили нового замгендиректора по грузовым перевозкам

В РЖД назначили нового замгендиректора по грузовым перевозкам - РИА Новости, 02.09.2024

В РЖД назначили нового замгендиректора по грузовым перевозкам

Занимавший пост главы "РЖД Логистики" ("дочка" РЖД) Дмитрий Мурев назначен заместителем генерального директора РЖД по грузовым перевозкам, сообщила компания. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:10

2024-09-02T15:10

2024-09-02T15:21

экономика

россия

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936546394_0:192:2797:1765_1920x0_80_0_0_d933f408c10e6a435a6a62bc836e9f9d.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Занимавший пост главы "РЖД Логистики" ("дочка" РЖД) Дмитрий Мурев назначен заместителем генерального директора РЖД по грузовым перевозкам, сообщила компания. Летом должность замглавы РЖД покинул Алексей Шило, курировавший грузовые перевозки. Он был назначен замминистра транспорта РФ. "Дмитрий Мурев назначен заместителем генерального директора РЖД - начальником Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО). В его обязанности будут входить вопросы коммерческой деятельности компании в области грузовых перевозок", - говорится в сообщении РЖД. С 2019 года Мурев занимал должность генерального директора АО "РЖД Логистика" (дочернее общество ОАО "РЖД").Мурев родился в 1979 году. Окончил Московский государственный технологический университет "Станкин". Помимо вышеуказанной должности в "РЖД-Логистика" был заместителем генерального директора по развитию ЦФТО, главным инженером этого филиала.Основная задача ЦФТО – реализация услуг, связанных с перевозкой грузов и использованием инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования.Филиал выступает от имени клиента единым заказчиком перед всеми причастными подразделениями РЖД. В его функции входит совершенствование системы транспортного обслуживания грузовладельцев и координация развития всего транспортно-логистического бизнеса холдинга РЖД.

https://ria.ru/20240901/eks-ministr-1969768909.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, ржд