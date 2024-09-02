https://ria.ru/20240902/rvsn-1969957546.html
Белоусов рассказал о роли РВСН в обеспечении безопасности страны
Белоусов рассказал о роли РВСН в обеспечении безопасности страны - РИА Новости, 02.09.2024
Белоусов рассказал о роли РВСН в обеспечении безопасности страны
Безопасность государства в решающей мере зависит от боеспособности Ракетных войск стратегического назначения, заявил в понедельник министр обороны РФ Андрей... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:31
2024-09-02T12:31
2024-09-02T12:43
ракетные войска стратегического назначения
безопасность
россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Безопасность государства в решающей мере зависит от боеспособности Ракетных войск стратегического назначения, заявил в понедельник министр обороны РФ Андрей Белоусов."Ваш вуз готовит специалистов для особого рода войск. От боеспособности РВСН в решающей мере зависит безопасность страны. Для поддержания высокой боеготовности они оснащаются современными и перспективными ракетными комплексами, такими как "Авангард", "Сармат", "Ярс", - сказал он на торжественном митинге, посвященном Дню знаний, в Военной академии РВСН.Кадры с мероприятия показал Первый канал."Вы должны в совершенстве овладеть военным делом, научиться мыслить нестандартно, предлагать смелые, инновационные решения, стать частью офицерской элиты страны", - добавил министр.
https://ria.ru/20240902/lavrov-1969910886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ракетные войска стратегического назначения, безопасность, россия
Ракетные войска стратегического назначения, Безопасность, Россия
Белоусов рассказал о роли РВСН в обеспечении безопасности страны
Белоусов: безопасность страны в решающей мере зависит от боеспособности РВСН
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
Безопасность государства в решающей мере зависит от боеспособности Ракетных войск стратегического назначения, заявил
в понедельник министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Ваш вуз готовит специалистов для особого рода войск. От боеспособности РВСН в решающей мере зависит безопасность страны. Для поддержания высокой боеготовности они оснащаются современными и перспективными ракетными комплексами, такими как "Авангард", "Сармат", "Ярс", - сказал он на торжественном митинге, посвященном Дню знаний, в Военной академии РВСН.
Кадры с мероприятия показал Первый канал.
"Вы должны в совершенстве овладеть военным делом, научиться мыслить нестандартно, предлагать смелые, инновационные решения, стать частью офицерской элиты страны", - добавил министр.