https://ria.ru/20240902/romanenko-1970073840.html

Украинский генерал раскрыл, что происходит на восточном фронте

Украинский генерал раскрыл, что происходит на восточном фронте - РИА Новости, 02.09.2024

Украинский генерал раскрыл, что происходит на восточном фронте

ВСУ находятся в очень тяжелой ситуации на восточном фронте Украины и не имеют возможности сдержать стремительное продвижение российских сил в сторону... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T19:04

2024-09-02T19:04

2024-09-02T19:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

красноармейск

игорь романенко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ВСУ находятся в очень тяжелой ситуации на восточном фронте Украины и не имеют возможности сдержать стремительное продвижение российских сил в сторону Красноармейска, заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу Politeka Online."Ситуация для нас не улучшается, а только усугубляется, потому что Россия захватывает укрепрайоны и продвигается вперед. Силы обороны Украины пытаются находить какие-то резервы и вынуждены снимать войска с других участков фронта. Это говорит о том, что как таковых новых резервов нет, что также подчеркивает сложность ситуации", — сообщил он.По мнению Романенко, ситуация носит экстренный характер."С военной точки зрения, перспективные возможности, вроде получения нового оружия и боеприпасов от союзников или реализации нового закона по мобилизации, могут реализоваться только в будущем. А то, о чем мы говорим с вами, происходит именно сейчас", — посетовал Романенко.В воскресенье Минобороны сообщило, что российские военные освободили населенные пункты Птичье и Выемка в ДНР. Кроме того, военнослужащие группировки "Центр" поразили формирования семи украинских бригад в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово в ДНР. Также они отразили восемь контратак штурмовых групп семи бригад.

https://ria.ru/20240902/bouz-1970006631.html

https://ria.ru/20240902/kostenko-1970048690.html

украина

донецкая народная республика

красноармейск

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в мире, украина, донецкая народная республика, красноармейск, игорь романенко, вооруженные силы украины