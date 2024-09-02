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Российские войска взяли опорный пункт севернее Работино, сообщил Рогов - РИА Новости, 02.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:11 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/rogov-1969890940.html
Российские войска взяли опорный пункт севернее Работино, сообщил Рогов
Российские войска взяли опорный пункт севернее Работино, сообщил Рогов - РИА Новости, 02.09.2024
Российские войска взяли опорный пункт севернее Работино, сообщил Рогов
Российские войска захватили опорный пункт украинских боевиков севернее села Работино на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T08:11
2024-09-02T08:11
специальная военная операция на украине
работино
запорожская область
украина
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Российские войска захватили опорный пункт украинских боевиков севернее села Работино на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Поступательное продвижение наших войск вперед севернее Работино продолжается. На этом участке фронта противник был выбит из очередного опорного пункта и вынужден пятиться назад", - сказал Рогов РИА Новости. Работино - село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино.
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работино, запорожская область, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска взяли опорный пункт севернее Работино, сообщил Рогов

Рогов: российские войска взяли опорный пункт севернее Работино

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Российские войска захватили опорный пункт украинских боевиков севернее села Работино на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Поступательное продвижение наших войск вперед севернее Работино продолжается. На этом участке фронта противник был выбит из очередного опорного пункта и вынужден пятиться назад", - сказал Рогов РИА Новости.
Работино - село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино.
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Ситуация по переговорам по Украине может скоро измениться, считает аналитик
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Специальная военная операция на УкраинеРаботиноЗапорожская областьУкраинаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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