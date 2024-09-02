https://ria.ru/20240902/rogov-1969890940.html

Российские войска взяли опорный пункт севернее Работино, сообщил Рогов

Российские войска взяли опорный пункт севернее Работино, сообщил Рогов - РИА Новости, 02.09.2024

Российские войска взяли опорный пункт севернее Работино, сообщил Рогов

Российские войска захватили опорный пункт украинских боевиков севернее села Работино на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T08:11

2024-09-02T08:11

2024-09-02T08:11

специальная военная операция на украине

работино

запорожская область

украина

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Российские войска захватили опорный пункт украинских боевиков севернее села Работино на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Поступательное продвижение наших войск вперед севернее Работино продолжается. На этом участке фронта противник был выбит из очередного опорного пункта и вынужден пятиться назад", - сказал Рогов РИА Новости. Работино - село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино.

https://ria.ru/20240902/peregovory-1969888081.html

работино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

работино, запорожская область, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность