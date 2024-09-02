https://ria.ru/20240902/rkn-1969885797.html
Роскомнадзор прокомментировал смену названий каналов-иноагентов
Роскомнадзор прокомментировал смену названий каналов-иноагентов - РИА Новости, 02.09.2024
Роскомнадзор прокомментировал смену названий каналов-иноагентов
Каналы-иноагенты обязаны продолжать маркировку материалов после смены названия или адреса в интернете, за отсутствие указания статуса предусмотрена... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T06:39
2024-09-02T06:39
2024-09-02T11:49
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Каналы-иноагенты обязаны продолжать маркировку материалов после смены названия или адреса в интернете, за отсутствие указания статуса предусмотрена административная ответственность, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.Ранее Telegram-канал "Незыгарь"* (признан иноагентом) сменил название на "НZГ". В свою очередь, Telegram-канал "BRIEF"* (признан иноагентом) был переименован в "ЕЖ/дневник"."Сменив название или адрес в интернете, каналы-иноагенты обязаны продолжать маркировку материалов. За отсутствие указания на статус иноагента предусмотрена административная ответственность", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что сейчас Роскомнадзор рассматривает вопрос о возбуждении административного производства в отношении администраторов указанных Telegram-каналов по части пятой статьи 19.34 КоАП.Также Telegram-канал "BRIEF" до смены названия закрепил сообщение о маркировке иноагента, но в самих публикациях такая пометка отсутствовала. В Роскомнадзоре пояснили, что наличие "закрепленного" сообщения с маркировкой на странице Telegram-канала при отсутствии маркировки в сообщениях считается нарушением законодательства об иностранных агентах и влечет административную ответственность по статье 19.34 (частям четвертой, пятой, девятой) КоАП."Согласно пункту семь Правил размещения указаний на материалы иноагентов, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации № 2108 от 22 ноября 2022 года, текстовое указание необходимо размещать в начале каждого текстового материала под заголовком либо — в случае отсутствия заголовка — перед началом такого материала", — добавили в ведомстве.* Выполняет функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240901/inoagenty-1969754981.html
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россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор прокомментировал смену названий каналов-иноагентов
РКН: каналы-иноагенты обязаны маркировать материалы после смены названия
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Каналы-иноагенты обязаны продолжать маркировку материалов после смены названия или адреса в интернете, за отсутствие указания статуса предусмотрена административная ответственность, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
Ранее Telegram-канал "Незыгарь"* (признан иноагентом) сменил название на "НZГ". В свою очередь, Telegram-канал "BRIEF"* (признан иноагентом) был переименован в "ЕЖ/дневник".
"Сменив название или адрес в интернете, каналы-иноагенты обязаны продолжать маркировку материалов. За отсутствие указания на статус иноагента предусмотрена административная ответственность", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что сейчас Роскомнадзор рассматривает вопрос о возбуждении административного производства в отношении администраторов указанных Telegram-каналов по части пятой статьи 19.34 КоАП.
Также Telegram-канал "BRIEF" до смены названия закрепил сообщение о маркировке иноагента, но в самих публикациях такая пометка отсутствовала. В Роскомнадзоре пояснили, что наличие "закрепленного" сообщения с маркировкой на странице Telegram-канала при отсутствии маркировки в сообщениях считается нарушением законодательства об иностранных агентах и влечет административную ответственность по статье 19.34 (частям четвертой, пятой, девятой) КоАП.
"Согласно пункту семь Правил размещения указаний на материалы иноагентов, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации № 2108 от 22 ноября 2022 года, текстовое указание необходимо размещать в начале каждого текстового материала под заголовком либо — в случае отсутствия заголовка — перед началом такого материала", — добавили в ведомстве.
* Выполняет функции иноагента в России.