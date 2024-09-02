https://ria.ru/20240902/rkn-1969885797.html

Роскомнадзор прокомментировал смену названий каналов-иноагентов

Роскомнадзор прокомментировал смену названий каналов-иноагентов - РИА Новости, 02.09.2024

Роскомнадзор прокомментировал смену названий каналов-иноагентов

Каналы-иноагенты обязаны продолжать маркировку материалов после смены названия или адреса в интернете, за отсутствие указания статуса предусмотрена... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T06:39

2024-09-02T06:39

2024-09-02T11:49

россия

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Каналы-иноагенты обязаны продолжать маркировку материалов после смены названия или адреса в интернете, за отсутствие указания статуса предусмотрена административная ответственность, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.Ранее Telegram-канал "Незыгарь"* (признан иноагентом) сменил название на "НZГ". В свою очередь, Telegram-канал "BRIEF"* (признан иноагентом) был переименован в "ЕЖ/дневник"."Сменив название или адрес в интернете, каналы-иноагенты обязаны продолжать маркировку материалов. За отсутствие указания на статус иноагента предусмотрена административная ответственность", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что сейчас Роскомнадзор рассматривает вопрос о возбуждении административного производства в отношении администраторов указанных Telegram-каналов по части пятой статьи 19.34 КоАП.Также Telegram-канал "BRIEF" до смены названия закрепил сообщение о маркировке иноагента, но в самих публикациях такая пометка отсутствовала. В Роскомнадзоре пояснили, что наличие "закрепленного" сообщения с маркировкой на странице Telegram-канала при отсутствии маркировки в сообщениях считается нарушением законодательства об иностранных агентах и влечет административную ответственность по статье 19.34 (частям четвертой, пятой, девятой) КоАП."Согласно пункту семь Правил размещения указаний на материалы иноагентов, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации № 2108 от 22 ноября 2022 года, текстовое указание необходимо размещать в начале каждого текстового материала под заголовком либо — в случае отсутствия заголовка — перед началом такого материала", — добавили в ведомстве.* Выполняет функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240901/inoagenty-1969754981.html

https://ria.ru/20240830/timchenko-1969549640.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)