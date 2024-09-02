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"Больше нет". В США сделали заявление о западном вооружении на Украине

"Больше нет". В США сделали заявление о западном вооружении на Украине - РИА Новости, 02.09.2024

"Больше нет". В США сделали заявление о западном вооружении на Украине

Западная поддержка Украины находится на грани истощения, заявил отставной разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Reporterfy Media & Travel. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T22:09

2024-09-02T22:09

2024-09-02T22:09

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сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Западная поддержка Украины находится на грани истощения, заявил отставной разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Reporterfy Media & Travel."Европа и США исчерпали свои возможности продолжать поставлять военную технику в количествах, необходимых для предотвращения истощения ВСУ в этом конфликте. Это очень дорогое оборудование, и как только оно отправляется в бой, его уничтожают, и поэтому украинцам сейчас нужны замены, которых попросту больше нет", — отметил Риттер.Эксперт отметил, что в Киеве могут рассматривать различные способы эскалации конфликта с Россией с целью получения дополнительной поддержки Запада."Украинцы находятся в очень сложном положении, и я думаю, что мы увидим еще больше эскалационных действий со стороны Киева, которые будут направлены на создание впечатления, что при поддержке Запада у Украины есть шанс если не победить Россию, то хотя бы предотвратить собственное тотальное поражение", — резюмировал он.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240902/romanenko-1970073840.html

https://ria.ru/20240902/malinen-1970097522.html

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в мире, украина, россия, сша, скотт риттер, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины