https://ria.ru/20240902/reki-1970099145.html

В Крыму ожидается подъем уровня рек из-за сильных ливней и гроз

В Крыму ожидается подъем уровня рек из-за сильных ливней и гроз - РИА Новости, 02.09.2024

В Крыму ожидается подъем уровня рек из-за сильных ливней и гроз

Уровень воды в реках Крыма может подняться до полутора метров из-за сильных дождей, сообщила пресс-служба управления МЧС РФ в республике Крым. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T21:26

2024-09-02T21:26

2024-09-02T21:26

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Уровень воды в реках Крыма может подняться до полутора метров из-за сильных дождей, сообщила пресс-служба управления МЧС РФ в республике Крым. На полуострове действует штормовое предупреждение. Спасатели ранее предупредили о сильных локальные ливнях, грозах, шквале 20-25 метров в секунду. "Вечером 2 сентября и в течении суток 3 сентября на реках северного предгорья Крыма ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5м без достижения максимальных уровней", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240731/poteplenie-1963059799.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024