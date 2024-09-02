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В Крыму ожидается подъем уровня рек из-за сильных ливней и гроз
В Крыму ожидается подъем уровня рек из-за сильных ливней и гроз - РИА Новости, 02.09.2024
В Крыму ожидается подъем уровня рек из-за сильных ливней и гроз
Уровень воды в реках Крыма может подняться до полутора метров из-за сильных дождей, сообщила пресс-служба управления МЧС РФ в республике Крым. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T21:26
2024-09-02T21:26
2024-09-02T21:26
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Уровень воды в реках Крыма может подняться до полутора метров из-за сильных дождей, сообщила пресс-служба управления МЧС РФ в республике Крым. На полуострове действует штормовое предупреждение. Спасатели ранее предупредили о сильных локальные ливнях, грозах, шквале 20-25 метров в секунду. "Вечером 2 сентября и в течении суток 3 сентября на реках северного предгорья Крыма ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5м без достижения максимальных уровней", - говорится в сообщении.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Крыму ожидается подъем уровня рек из-за сильных ливней и гроз
МЧС: уровень воды в реках Крыма может подняться до полутора метров из-за ливней