Замкомандующего Ленинградским военным округом грозит до 15 лет колонии
Генералу Муминджанову грозит срок, штраф и конфискация по делу о взятках
© Фото : Минобороны РФГенерал-майор Валерий Муминджанов
© Фото : Минобороны РФ
Генерал-майор Валерий Муминджанов. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Заместителю командующего Ленинградским военным округом Валерию Муминджанову по делу о взятках грозит до 15 лет колонии, штраф и конфискация имущества.
Ранее СК сообщил, что ему вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, на посту руководителя департамента ресурсного обеспечения министерства обороны РФ он заключил договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования, в том числе на территорию проведения СВО. Как указал СК, за контракт на сумму более 1,5 миллиарда рублей он получил взятку 20 миллионов рублей.
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Санкция данной статьи УК предусматривает в случае обвинительного приговора лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, а также штраф в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки.
Также следствие может проверить законность приобретенного им имущества, в том числе и оформленного на родственников, наложить арест, а впоследствии настаивать на его конфискации.