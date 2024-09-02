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Замкомандующего Ленинградским военным округом грозит до 15 лет колонии - РИА Новости, 02.09.2024
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16:47 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/rassledovanie-1970038424.html
Замкомандующего Ленинградским военным округом грозит до 15 лет колонии
Замкомандующего Ленинградским военным округом грозит до 15 лет колонии - РИА Новости, 02.09.2024
Замкомандующего Ленинградским военным округом грозит до 15 лет колонии
Заместителю командующего Ленинградским военным округом Валерию Муминджанову по делу о взятках грозит до 15 лет колонии, штраф и конфискация имущества. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:47
2024-09-02T16:47
происшествия
россия
валерий муминджанов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Заместителю командующего Ленинградским военным округом Валерию Муминджанову по делу о взятках грозит до 15 лет колонии, штраф и конфискация имущества. Ранее СК сообщил, что ему вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, на посту руководителя департамента ресурсного обеспечения министерства обороны РФ он заключил договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования, в том числе на территорию проведения СВО. Как указал СК, за контракт на сумму более 1,5 миллиарда рублей он получил взятку 20 миллионов рублей. Санкция данной статьи УК предусматривает в случае обвинительного приговора лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, а также штраф в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки. Также следствие может проверить законность приобретенного им имущества, в том числе и оформленного на родственников, наложить арест, а впоследствии настаивать на его конфискации.
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происшествия, россия, валерий муминджанов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Валерий Муминджанов, Следственный комитет России (СК РФ)
Замкомандующего Ленинградским военным округом грозит до 15 лет колонии

Генералу Муминджанову грозит срок, штраф и конфискация по делу о взятках

© Фото : Минобороны РФГенерал-майор Валерий Муминджанов
Генерал-майор Валерий Муминджанов - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : Минобороны РФ
Генерал-майор Валерий Муминджанов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Заместителю командующего Ленинградским военным округом Валерию Муминджанову по делу о взятках грозит до 15 лет колонии, штраф и конфискация имущества.
Ранее СК сообщил, что ему вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, на посту руководителя департамента ресурсного обеспечения министерства обороны РФ он заключил договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования, в том числе на территорию проведения СВО. Как указал СК, за контракт на сумму более 1,5 миллиарда рублей он получил взятку 20 миллионов рублей.
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Санкция данной статьи УК предусматривает в случае обвинительного приговора лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, а также штраф в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки.
Также следствие может проверить законность приобретенного им имущества, в том числе и оформленного на родственников, наложить арест, а впоследствии настаивать на его конфискации.
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ПроисшествияРоссияВалерий МуминджановСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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