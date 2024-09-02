https://ria.ru/20240902/rassledovanie-1970038424.html

Замкомандующего Ленинградским военным округом грозит до 15 лет колонии

Замкомандующего Ленинградским военным округом грозит до 15 лет колонии - РИА Новости, 02.09.2024

Замкомандующего Ленинградским военным округом грозит до 15 лет колонии

Заместителю командующего Ленинградским военным округом Валерию Муминджанову по делу о взятках грозит до 15 лет колонии, штраф и конфискация имущества. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T16:47

2024-09-02T16:47

2024-09-02T16:47

происшествия

россия

валерий муминджанов

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Заместителю командующего Ленинградским военным округом Валерию Муминджанову по делу о взятках грозит до 15 лет колонии, штраф и конфискация имущества. Ранее СК сообщил, что ему вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, на посту руководителя департамента ресурсного обеспечения министерства обороны РФ он заключил договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования, в том числе на территорию проведения СВО. Как указал СК, за контракт на сумму более 1,5 миллиарда рублей он получил взятку 20 миллионов рублей. Санкция данной статьи УК предусматривает в случае обвинительного приговора лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, а также штраф в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки. Также следствие может проверить законность приобретенного им имущества, в том числе и оформленного на родственников, наложить арест, а впоследствии настаивать на его конфискации.

https://ria.ru/20240901/vzyatki-1969768278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, валерий муминджанов, следственный комитет россии (ск рф)