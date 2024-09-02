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Расчет миномета "Василек" уничтожил до десяти украинских военных - РИА Новости, 02.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:06 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/raschet-1969884535.html
Расчет миномета "Василек" уничтожил до десяти украинских военных
Расчет миномета "Василек" уничтожил до десяти украинских военных - РИА Новости, 02.09.2024
Расчет миномета "Василек" уничтожил до десяти украинских военных
Расчет кочующего автоматического миномёта "Василек" группировки войск "Днепр" уничтожил до 10 военнослужащих ВСУ на позиции севернее населенного пункта Работино РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T06:06
2024-09-02T06:06
специальная военная операция на украине
в мире
работино
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Расчет кочующего автоматического миномёта "Василек" группировки войск "Днепр" уничтожил до 10 военнослужащих ВСУ на позиции севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил журналистам старший наводчик миномета с позывным "Боцман". "В ходе оперативного удара было уничтожено до 10 боевиков ... Наши "глаза" же видят, следят круглые сутки. Только видят какое-то движение: команда к бою и погнали", - сказал "Боцман". По его словам, на ореховском направлении Запорожской области российские войска продолжают активные действия, уничтожая огневые позиции ВСУ, живую силу и технику противника. "Координаты целей нам сообщают расчеты БПЛА. Все происходит автоматически - раньше, чтобы высчитать расстояние до противника, приходилось проводить расчеты, - сегодня для этого нужен только планшет", - добавил он. Работино - село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино.
https://ria.ru/20240902/bradley-1969884393.html
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работино
запорожская область
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в мире, работино, запорожская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Работино, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Расчет миномета "Василек" уничтожил до десяти украинских военных

Расчет миномета "Василек" уничтожил до десяти боевиков ВСУ возле Работино

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкУничтожение позиций ВСУ в ходе спецоперации на Украине
Уничтожение позиций ВСУ в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Уничтожение позиций ВСУ в ходе спецоперации на Украине. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Расчет кочующего автоматического миномёта "Василек" группировки войск "Днепр" уничтожил до 10 военнослужащих ВСУ на позиции севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил журналистам старший наводчик миномета с позывным "Боцман".
"В ходе оперативного удара было уничтожено до 10 боевиков ... Наши "глаза" же видят, следят круглые сутки. Только видят какое-то движение: команда к бою и погнали", - сказал "Боцман".
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По его словам, на ореховском направлении Запорожской области российские войска продолжают активные действия, уничтожая огневые позиции ВСУ, живую силу и технику противника. "Координаты целей нам сообщают расчеты БПЛА. Все происходит автоматически - раньше, чтобы высчитать расстояние до противника, приходилось проводить расчеты, - сегодня для этого нужен только планшет", - добавил он.
Работино - село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино.
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