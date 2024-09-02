https://ria.ru/20240902/raschet-1969884535.html

Расчет миномета "Василек" уничтожил до десяти украинских военных

Расчет миномета "Василек" уничтожил до десяти украинских военных - РИА Новости, 02.09.2024

Расчет миномета "Василек" уничтожил до десяти украинских военных

Расчет кочующего автоматического миномёта "Василек" группировки войск "Днепр" уничтожил до 10 военнослужащих ВСУ на позиции севернее населенного пункта Работино РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T06:06

2024-09-02T06:06

2024-09-02T06:06

специальная военная операция на украине

в мире

работино

запорожская область

украина

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Расчет кочующего автоматического миномёта "Василек" группировки войск "Днепр" уничтожил до 10 военнослужащих ВСУ на позиции севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил журналистам старший наводчик миномета с позывным "Боцман". "В ходе оперативного удара было уничтожено до 10 боевиков ... Наши "глаза" же видят, следят круглые сутки. Только видят какое-то движение: команда к бою и погнали", - сказал "Боцман". По его словам, на ореховском направлении Запорожской области российские войска продолжают активные действия, уничтожая огневые позиции ВСУ, живую силу и технику противника. "Координаты целей нам сообщают расчеты БПЛА. Все происходит автоматически - раньше, чтобы высчитать расстояние до противника, приходилось проводить расчеты, - сегодня для этого нужен только планшет", - добавил он. Работино - село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино.

https://ria.ru/20240902/bradley-1969884393.html

https://ria.ru/20240403/snayper-1937473935.html

работино

запорожская область

украина

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в мире, работино, запорожская область, украина, вооруженные силы украины