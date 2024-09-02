https://ria.ru/20240902/rakety-1969875876.html

В Донецке, где пострадали пятеро детей, нашли фрагменты натовских снарядов

В Донецке, где пострадали пятеро детей, нашли фрагменты натовских снарядов - РИА Новости, 02.09.2024

В Донецке, где пострадали пятеро детей, нашли фрагменты натовских снарядов

Характерные для натовских кассетных суббоеприпасов "колокольчик" фрагменты найдены в Старомихайловке Кировского района Донецка, где пострадали пятеро детей,... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T03:15

2024-09-02T03:15

2024-09-02T05:49

специальная военная операция на украине

старомихайловка

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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Характерные для натовских кассетных суббоеприпасов "колокольчик" фрагменты найдены в Старомихайловке Кировского района Донецка, где пострадали пятеро детей, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при детонации взрывоопасного предмета в донецкой Старомихайловке пострадали пятеро детей.Инцидент произошел у одного из домов по улице Ленина. На месте были найдены осколки с "чешуйками" и специфические белые ленты — характерные фрагменты, которые остаются от натовских кассетных мин, которые из-за своего внешнего вида называют "колокольчиками".Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента США Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20240901/postradavshie-1969856145.html

https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968420528.html

старомихайловка

донецк

сша

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старомихайловка, донецк, сша, денис пушилин, джо байден, в мире