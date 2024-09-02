В Донецке, где пострадали пятеро детей, нашли фрагменты натовских снарядов
В Донецке, где пострадали пятеро детей, нашли фрагменты натовских снарядов
ВСУ обстреляли центр Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Характерные для натовских кассетных суббоеприпасов "колокольчик" фрагменты найдены в Старомихайловке Кировского района Донецка, где пострадали пятеро детей, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при детонации взрывоопасного предмета в донецкой Старомихайловке пострадали пятеро детей.
Инцидент произошел у одного из домов по улице Ленина.
На месте были найдены осколки с "чешуйками" и специфические белые ленты — характерные фрагменты, которые остаются от натовских кассетных мин, которые из-за своего внешнего вида называют "колокольчиками".
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента США Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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