Рейтинг@Mail.ru
В Донецке, где пострадали пятеро детей, нашли фрагменты натовских снарядов - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:15 02.09.2024 (обновлено: 05:49 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/rakety-1969875876.html
В Донецке, где пострадали пятеро детей, нашли фрагменты натовских снарядов
В Донецке, где пострадали пятеро детей, нашли фрагменты натовских снарядов - РИА Новости, 02.09.2024
В Донецке, где пострадали пятеро детей, нашли фрагменты натовских снарядов
Характерные для натовских кассетных суббоеприпасов "колокольчик" фрагменты найдены в Старомихайловке Кировского района Донецка, где пострадали пятеро детей,... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T03:15
2024-09-02T05:49
специальная военная операция на украине
старомихайловка
донецк
сша
денис пушилин
джо байден
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Характерные для натовских кассетных суббоеприпасов "колокольчик" фрагменты найдены в Старомихайловке Кировского района Донецка, где пострадали пятеро детей, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при детонации взрывоопасного предмета в донецкой Старомихайловке пострадали пятеро детей.Инцидент произошел у одного из домов по улице Ленина. На месте были найдены осколки с "чешуйками" и специфические белые ленты — характерные фрагменты, которые остаются от натовских кассетных мин, которые из-за своего внешнего вида называют "колокольчиками".Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента США Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20240901/postradavshie-1969856145.html
https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968420528.html
старомихайловка
донецк
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_717fe96123c3d437bbe5a4bbcab34551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
старомихайловка, донецк, сша, денис пушилин, джо байден, в мире
Специальная военная операция на Украине, Старомихайловка, Донецк, США, Денис Пушилин, Джо Байден, В мире
В Донецке, где пострадали пятеро детей, нашли фрагменты натовских снарядов

В Донецке, где пострадали пятеро детей, нашли фрагменты натовских снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВСУ обстреляли центр Донецка
ВСУ обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
ВСУ обстреляли центр Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Характерные для натовских кассетных суббоеприпасов "колокольчик" фрагменты найдены в Старомихайловке Кировского района Донецка, где пострадали пятеро детей, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при детонации взрывоопасного предмета в донецкой Старомихайловке пострадали пятеро детей.
Обстрел в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Мирные жители пострадали при детонации взрывоопасного предмета в Донецке
Вчера, 21:23
Инцидент произошел у одного из домов по улице Ленина.
На месте были найдены осколки с "чешуйками" и специфические белые ленты — характерные фрагменты, которые остаются от натовских кассетных мин, которые из-за своего внешнего вида называют "колокольчиками".
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента США Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Боевая работа расчета САУ Гиацинт-С ЦВО по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
На Донецком направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
26 августа, 05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеСтаромихайловкаДонецкСШАДенис ПушилинДжо БайденВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала