https://ria.ru/20240902/pvo-1970004392.html

ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 02.09.2024

ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Дежурные средства российской ПВО пресекли попытку киевского режима устроить террористическую атаку на территории РФ и уничтожили беспилотник над Белгородской... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:17

2024-09-02T15:17

2024-09-02T15:23

безопасность

белгородская область

россия

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специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО пресекли попытку киевского режима устроить террористическую атаку на территории РФ и уничтожили беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Второго сентября около 14.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240902/belgorod-1969889133.html

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безопасность, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)