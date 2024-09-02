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ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 02.09.2024
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО пресекли попытку киевского режима устроить террористическую атаку на территории РФ и уничтожили беспилотник над Белгородской... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:17
2024-09-02T15:17
2024-09-02T15:23
безопасность
белгородская область
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО пресекли попытку киевского режима устроить террористическую атаку на территории РФ и уничтожили беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Второго сентября около 14.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240902/belgorod-1969889133.html
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Безопасность, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
ПВО уничтожила украинский БПЛА над территорией Белгородской области