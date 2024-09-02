https://ria.ru/20240902/putin-1970077923.html
Путин присудил гранты для поддержки творческих проектов в сфере культуры
Путин присудил гранты для поддержки творческих проектов в сфере культуры - РИА Новости, 02.09.2024
Путин присудил гранты для поддержки творческих проектов в сфере культуры
Президент России Владимир Путин распорядился присудить гранты для поддержки творческих проектов общенационального значения в сфере культуры и искусства по... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T19:07
2024-09-02T19:07
2024-09-02T19:07
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился присудить гранты для поддержки творческих проектов общенационального значения в сфере культуры и искусства по итогам прошлогоднего конкурса. Соответствующее распоряжение президента было опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. "В соответствии с указом президента Российской Федерации от 1 июля 1996 года Nº 1010 "О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации" присудить гранты президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства руководителям проектов по результатам конкурса, проведенного в 2023 году", - говорится в документе. Гранты присуждены учреждениям культуры муниципального и регионального уровня из разных субъектов РФ на реализацию культурно-просветительских проектов.
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россия, владимир путин
Путин присудил гранты для поддержки творческих проектов в сфере культуры
Путин дал гранты для поддержки творческих проектов общенационального значения
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился присудить гранты для поддержки творческих проектов общенационального значения в сфере культуры и искусства по итогам прошлогоднего конкурса.
Соответствующее распоряжение президента было опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
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"В соответствии с указом президента Российской Федерации от 1 июля 1996 года Nº 1010 "О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации" присудить гранты президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства руководителям проектов по результатам конкурса, проведенного в 2023 году", - говорится в документе.
Гранты присуждены учреждениям культуры муниципального и регионального уровня из разных субъектов РФ на реализацию культурно-просветительских проектов.