https://ria.ru/20240902/putin-1970077923.html

Путин присудил гранты для поддержки творческих проектов в сфере культуры

Путин присудил гранты для поддержки творческих проектов в сфере культуры - РИА Новости, 02.09.2024

Путин присудил гранты для поддержки творческих проектов в сфере культуры

Президент России Владимир Путин распорядился присудить гранты для поддержки творческих проектов общенационального значения в сфере культуры и искусства по... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T19:07

2024-09-02T19:07

2024-09-02T19:07

россия

владимир путин

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился присудить гранты для поддержки творческих проектов общенационального значения в сфере культуры и искусства по итогам прошлогоднего конкурса. Соответствующее распоряжение президента было опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. "В соответствии с указом президента Российской Федерации от 1 июля 1996 года Nº 1010 "О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации" присудить гранты президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства руководителям проектов по результатам конкурса, проведенного в 2023 году", - говорится в документе. Гранты присуждены учреждениям культуры муниципального и регионального уровня из разных субъектов РФ на реализацию культурно-просветительских проектов.

https://ria.ru/20240729/orden-1962785297.html

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россия, владимир путин