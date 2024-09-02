"Он не одинок". СМИ обратили внимание на слова Путина на открытом уроке
Politico: Путин не одинок в борьбе с электронными сигаретами
© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Издание Politico обратило внимание на слова президента России Владимира Путина о борьбе с вейпами, сказанные на открытом уроке "Разговор о важном" в Кызыле.
Президент России Владимир Путин не одинок в борьбе с электронными сигаретами, пишет издание Politico, обратив внимание на слова главы государства в ходе открытого урока "Разговор о важном", который прошел в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла".
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"Путин не одинок в своей войне с электронными сигаретами. Новое лейбористское правительство Великобритании также рассматривает предложения по ограничению продажи и поставок одноразовых вейпов. Ожидается, что правительство изложит конкретные планы по возвращении парламента с летних каникул", — говорится в материале.
Минздрав России предупредил о новой болезни, которую вызывают вейпы и электронные сигареты. В ведомстве сообщили, что вейпы вызывают болезнь EVALI, симптомы которой похожи на COVID, это острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет.
Госдума в осеннюю сессию может рассмотреть межфракционный законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, сообщил ранее РИА Новости один из авторов законопроекта, глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
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