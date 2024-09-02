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"Он не одинок". СМИ обратили внимание на слова Путина на открытом уроке - РИА Новости, 02.09.2024
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17:53 02.09.2024 (обновлено: 17:57 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/putin-1970061418.html
"Он не одинок". СМИ обратили внимание на слова Путина на открытом уроке
"Он не одинок". СМИ обратили внимание на слова Путина на открытом уроке - РИА Новости, 02.09.2024
"Он не одинок". СМИ обратили внимание на слова Путина на открытом уроке
Издание Politico обратило внимание на слова президента России Владимира Путина о борьбе с вейпами, сказанные на открытом уроке "Разговор о важном" в Кызыле. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T17:53
2024-09-02T17:57
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Издание Politico обратило внимание на слова президента России Владимира Путина о борьбе с вейпами, сказанные на открытом уроке "Разговор о важном" в Кызыле.Президент России Владимир Путин не одинок в борьбе с электронными сигаретами, пишет издание Politico, обратив внимание на слова главы государства в ходе открытого урока "Разговор о важном", который прошел в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла"."Путин не одинок в своей войне с электронными сигаретами. Новое лейбористское правительство Великобритании также рассматривает предложения по ограничению продажи и поставок одноразовых вейпов. Ожидается, что правительство изложит конкретные планы по возвращении парламента с летних каникул", — говорится в материале.Минздрав России предупредил о новой болезни, которую вызывают вейпы и электронные сигареты. В ведомстве сообщили, что вейпы вызывают болезнь EVALI, симптомы которой похожи на COVID, это острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет.Госдума в осеннюю сессию может рассмотреть межфракционный законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, сообщил ранее РИА Новости один из авторов законопроекта, глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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общество, россия, великобритания, владимир путин, ярослав нилов, politico, госдума рф, лдпр, в мире, политика
Общество, Россия, Великобритания, Владимир Путин, Ярослав Нилов, Politico, Госдума РФ, ЛДПР, В мире, Политика
"Он не одинок". СМИ обратили внимание на слова Путина на открытом уроке

Politico: Путин не одинок в борьбе с электронными сигаретами

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок Разговоры о важном во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Издание Politico обратило внимание на слова президента России Владимира Путина о борьбе с вейпами, сказанные на открытом уроке "Разговор о важном" в Кызыле.
Президент России Владимир Путин не одинок в борьбе с электронными сигаретами, пишет издание Politico, обратив внимание на слова главы государства в ходе открытого урока "Разговор о важном", который прошел в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла".
«
"Путин не одинок в своей войне с электронными сигаретами. Новое лейбористское правительство Великобритании также рассматривает предложения по ограничению продажи и поставок одноразовых вейпов. Ожидается, что правительство изложит конкретные планы по возвращении парламента с летних каникул", — говорится в материале.
Минздрав России предупредил о новой болезни, которую вызывают вейпы и электронные сигареты. В ведомстве сообщили, что вейпы вызывают болезнь EVALI, симптомы которой похожи на COVID, это острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет.
Госдума в осеннюю сессию может рассмотреть межфракционный законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, сообщил ранее РИА Новости один из авторов законопроекта, глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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