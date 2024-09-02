https://ria.ru/20240902/putin-1970046763.html

Путин прибыл в Монголию

Путин прибыл в Монголию - РИА Новости, 02.09.2024

Путин прибыл в Монголию

Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T17:02

2024-09-02T17:02

2024-09-02T18:57

в мире

монголия

россия

китай

владимир путин

ухнагийн хурэлсух

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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УЛАН-БАТОР, 2 сен — РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом.В аэропорту Улан-Батора его встретил почетный караул.Визит российского президента проходит на фоне полемики по поводу ордера Международного уголовного суда о его "аресте". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, были ли переговоры с властями азиатской республики по этому поводу, сообщил, что все аспекты поездки тщательно готовились.Как уточняется, в Монголии президент России примет участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе. Кроме того, стороны проведут переговоры в узком и расширенном составах. Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, а также обсудят перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Как отмечали в пресс-службе Кремля, по итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов. Приглашение посетить Монголию Путин получил в октябре 2023 года на встрече с Ухнагийном Хурэлсухом в Китае. Предыдущая поездка президента России в эту страну состоялась в 2019-м.Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин также посетит Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября, и примет участие в пленарном заседании.В начале августа действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, комментируя заявления посольства Украины, сообщил, что власти страны не собираются исполнять ордер МУС в отношении Путина, которого пригласили на инаугурацию избранного главы государства.В середине июля руководитель управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу сообщил РИА Новости, что власти страны планируют направить Путину приглашение на саммит "Большой двадцатки", который пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Как писала газета Folha de S.Paulo, правительство Бразилии работает над тем, чтобы визит президента России стал возможным, несмотря на ордер МУС.

https://ria.ru/20240902/ushakov-1970001159.html

https://ria.ru/20240902/evrosoyuz-1970010853.html

https://ria.ru/20240902/mongoliya-1969880928.html

https://ria.ru/20240830/kreml-1969441279.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путина в Улан-Баторе встретил почетный караул Визит Путина в Монголию 2024-09-02T17:02 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, монголия, россия, китай, владимир путин, ухнагийн хурэлсух, вэф — 2024 (восточный экономический форум)