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Путин прибыл в Монголию - РИА Новости, 02.09.2024
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17:02 02.09.2024 (обновлено: 18:57 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/putin-1970046763.html
Путин прибыл в Монголию
Путин прибыл в Монголию - РИА Новости, 02.09.2024
Путин прибыл в Монголию
Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T17:02
2024-09-02T18:57
в мире
монголия
россия
китай
владимир путин
ухнагийн хурэлсух
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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УЛАН-БАТОР, 2 сен — РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом.В аэропорту Улан-Батора его встретил почетный караул.Визит российского президента проходит на фоне полемики по поводу ордера Международного уголовного суда о его "аресте". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, были ли переговоры с властями азиатской республики по этому поводу, сообщил, что все аспекты поездки тщательно готовились.Как уточняется, в Монголии президент России примет участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе. Кроме того, стороны проведут переговоры в узком и расширенном составах. Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, а также обсудят перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Как отмечали в пресс-службе Кремля, по итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов. Приглашение посетить Монголию Путин получил в октябре 2023 года на встрече с Ухнагийном Хурэлсухом в Китае. Предыдущая поездка президента России в эту страну состоялась в 2019-м.Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин также посетит Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября, и примет участие в пленарном заседании.В начале августа действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, комментируя заявления посольства Украины, сообщил, что власти страны не собираются исполнять ордер МУС в отношении Путина, которого пригласили на инаугурацию избранного главы государства.В середине июля руководитель управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу сообщил РИА Новости, что власти страны планируют направить Путину приглашение на саммит "Большой двадцатки", который пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Как писала газета Folha de S.Paulo, правительство Бразилии работает над тем, чтобы визит президента России стал возможным, несмотря на ордер МУС.
https://ria.ru/20240902/ushakov-1970001159.html
https://ria.ru/20240902/evrosoyuz-1970010853.html
https://ria.ru/20240902/mongoliya-1969880928.html
https://ria.ru/20240830/kreml-1969441279.html
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Путина в Улан-Баторе встретил почетный караул
Визит Путина в Монголию
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в мире, монголия, россия, китай, владимир путин, ухнагийн хурэлсух, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
В мире, Монголия, Россия, Китай, Владимир Путин, Ухнагийн Хурэлсух, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин прибыл в Монголию

Путин прибыл в Монголию с официальным визитом

Читать ria.ru в
УЛАН-БАТОР, 2 сен — РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом.
В аэропорту Улан-Батора его встретил почетный караул.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Россия придает особое значение отношениям с Монголией, заявил Ушаков
Вчера, 15:08
Визит российского президента проходит на фоне полемики по поводу ордера Международного уголовного суда о его "аресте". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, были ли переговоры с властями азиатской республики по этому поводу, сообщил, что все аспекты поездки тщательно готовились.

Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Российскую сторону обвинили в депортации детей, которых спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.

Как уточняется, в Монголии президент России примет участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе. Кроме того, стороны проведут переговоры в узком и расширенном составах.
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Евросоюз выразил Монголии обеспокоенность из-за визита Путина
Вчера, 15:34
Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, а также обсудят перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Как отмечали в пресс-службе Кремля, по итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов.
Приглашение посетить Монголию Путин получил в октябре 2023 года на встрече с Ухнагийном Хурэлсухом в Китае. Предыдущая поездка президента России в эту страну состоялась в 2019-м.
Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин также посетит Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября, и примет участие в пленарном заседании.
Вид на Улан-Батор - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Связь России и Монголии станет более содержательной, уверен Путин
Вчера, 05:12
В начале августа действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, комментируя заявления посольства Украины, сообщил, что власти страны не собираются исполнять ордер МУС в отношении Путина, которого пригласили на инаугурацию избранного главы государства.
В середине июля руководитель управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу сообщил РИА Новости, что власти страны планируют направить Путину приглашение на саммит "Большой двадцатки", который пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Как писала газета Folha de S.Paulo, правительство Бразилии работает над тем, чтобы визит президента России стал возможным, несмотря на ордер МУС.
Официальный визит президента России Владимира Путина в Монголию - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Монголию
30 августа, 12:48
 
В миреМонголияРоссияКитайВладимир ПутинУхнагийн ХурэлсухВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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