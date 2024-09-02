УЛАН-БАТОР, 2 сен — РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом.
В аэропорту Улан-Батора его встретил почетный караул.
Визит российского президента проходит на фоне полемики по поводу ордера Международного уголовного суда о его "аресте". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, были ли переговоры с властями азиатской республики по этому поводу, сообщил, что все аспекты поездки тщательно готовились.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Российскую сторону обвинили в депортации детей, которых спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Как уточняется, в Монголии президент России примет участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе. Кроме того, стороны проведут переговоры в узком и расширенном составах.
Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, а также обсудят перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Как отмечали в пресс-службе Кремля, по итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов.
Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин также посетит Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября, и примет участие в пленарном заседании.
В начале августа действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, комментируя заявления посольства Украины, сообщил, что власти страны не собираются исполнять ордер МУС в отношении Путина, которого пригласили на инаугурацию избранного главы государства.
В середине июля руководитель управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу сообщил РИА Новости, что власти страны планируют направить Путину приглашение на саммит "Большой двадцатки", который пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Как писала газета Folha de S.Paulo, правительство Бразилии работает над тем, чтобы визит президента России стал возможным, несмотря на ордер МУС.
В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Монголию
30 августа, 12:48