https://ria.ru/20240902/putin-1970044899.html
Прибытие Путина в Улан-Батор с государственным визитом. Трансляция
Прибытие Путина в Улан-Батор с государственным визитом. Трансляция - РИА Новости, 02.09.2024
Прибытие Путина в Улан-Батор с государственным визитом. Трансляция
Президент России Владимир Путин прибывает в столицу Монголии Улан-Батор с государственным визитом. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:59
2024-09-02T16:59
2024-09-02T16:59
владимир путин
улан-батор
монголия
россия
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Президент России Владимир Путин прибывает в столицу Монголии Улан-Батор с государственным визитом.
улан-батор
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969969935_197:0:2764:1925_1920x0_80_0_0_afaef8a5594b66d9cbfbbcbc85d3f6d0.jpg
Путин прилетел в Улан-Батор с государственным визитом
Путин прилетел в Улан-Батор с государственным визитом
2024-09-02T16:59
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PT26M20S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, улан-батор, монголия, россия, видео
Владимир Путин, Улан-Батор, Монголия, Россия
Прибытие Путина в Улан-Батор с государственным визитом. Трансляция
Президент России Владимир Путин прибывает в столицу Монголии Улан-Батор с государственным визитом.
2024-09-02T16:59
true
PT26M20S
Президент России Владимир Путин прибывает в столицу Монголии Улан-Батор с государственным визитом.