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Прибытие Путина в Улан-Батор с государственным визитом. Трансляция - РИА Новости, 02.09.2024
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16:59 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/putin-1970044899.html
Прибытие Путина в Улан-Батор с государственным визитом. Трансляция
Прибытие Путина в Улан-Батор с государственным визитом. Трансляция - РИА Новости, 02.09.2024
Прибытие Путина в Улан-Батор с государственным визитом. Трансляция
Президент России Владимир Путин прибывает в столицу Монголии Улан-Батор с государственным визитом. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:59
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владимир путин
улан-батор
монголия
россия
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Президент России Владимир Путин прибывает в столицу Монголии Улан-Батор с государственным визитом.
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Путин прилетел в Улан-Батор с государственным визитом
Путин прилетел в Улан-Батор с государственным визитом
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владимир путин, улан-батор, монголия, россия, видео
Владимир Путин, Улан-Батор, Монголия, Россия
Прибытие Путина в Улан-Батор с государственным визитом. Трансляция
Президент России Владимир Путин прибывает в столицу Монголии Улан-Батор с государственным визитом.
2024-09-02T16:59
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Прибытие Путина в Улан-Батор с государственным визитом. Трансляция

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин прибывает в столицу Монголии Улан-Батор с государственным визитом.
 
Владимир ПутинУлан-БаторМонголияРоссия
 
 
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