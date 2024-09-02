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Путин на полях ВЭФ встретится с главой Приморского края - РИА Новости, 02.09.2024
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16:16 02.09.2024 (обновлено: 16:30 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/putin-1970026257.html
Путин на полях ВЭФ встретится с главой Приморского края
Путин на полях ВЭФ встретится с главой Приморского края - РИА Новости, 02.09.2024
Путин на полях ВЭФ встретится с главой Приморского края
Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума 4 сентября проведет рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко,... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:16
2024-09-02T16:30
политика
приморский край
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума 4 сентября проведет рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.Путин примет участие в ВЭФ во Владивостоке 4-5 сентября. На 4 сентября у главы государства запланировано совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа."В тот же день состоится рабочая встреча главы государства с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко", - говорится в сообщении Кремля.ВЭФ проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240902/ushakov-1970005952.html
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политика, приморский край, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Политика, Приморский край, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин на полях ВЭФ встретится с главой Приморского края

Путин на полях ВЭФ проведет рабочую встречу с главой Приморского края Кожемяко

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума 4 сентября проведет рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.
Путин примет участие в ВЭФ во Владивостоке 4-5 сентября. На 4 сентября у главы государства запланировано совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа.
Баннеры с символикой Восточного экономического форума (ВЭФ) - 2024 на территории кампуса ДВФУ на острове Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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"В тот же день состоится рабочая встреча главы государства с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко", - говорится в сообщении Кремля.
ВЭФ проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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ПолитикаПриморский крайВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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