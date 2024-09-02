https://ria.ru/20240902/putin-1970026257.html

Путин на полях ВЭФ встретится с главой Приморского края

Путин на полях ВЭФ встретится с главой Приморского края - РИА Новости, 02.09.2024

Путин на полях ВЭФ встретится с главой Приморского края

Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума 4 сентября проведет рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко,... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T16:16

2024-09-02T16:16

2024-09-02T16:30

политика

приморский край

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума 4 сентября проведет рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.Путин примет участие в ВЭФ во Владивостоке 4-5 сентября. На 4 сентября у главы государства запланировано совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа."В тот же день состоится рабочая встреча главы государства с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко", - говорится в сообщении Кремля.ВЭФ проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240902/ushakov-1970005952.html

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приморский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, приморский край, вэф — 2024 (восточный экономический форум)