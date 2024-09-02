https://ria.ru/20240902/putin-1970012392.html

Путин посетил Кызылское президентское кадетское училище

Путин посетил Кызылское президентское кадетское училище - РИА Новости, 02.09.2024

Путин посетил Кызылское президентское кадетское училище

Президент РФ Владимир Путин посетил Кызылское президентское кадетское училище - единственное довузовское учреждение Минобороны РФ, где вместе обучаются и... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:39

2024-09-02T15:39

2024-09-02T17:34

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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил Кызылское президентское кадетское училище - единственное довузовское учреждение Минобороны РФ, где вместе обучаются и мальчики, и девочки. Училище было образовано 6 сентября 2014 года. Его открытие было приурочено к юбилейным торжествам, посвящённым 100-летию единения Тувы и России и основания столицы республики. В училище учатся 380 детей, из них 80 - девочки. В распоряжении кадет имеются ледовый каток, тир, легкоатлетический стадион, футбольное поле, библиотека, читальный зал, комнаты психологической разгрузки и досуга. В училище также обучаются граждане Монголии, летом этого года состоялся первый выпуск кадет из этой страны. В рамках дополнительного образования кадеты занимаются изучением второго иностранного языка, причём не только традиционных европейских, но и восточных - монгольского, китайского, японского и арабского, программированием, робототехникой, авиамоделированием, единоборствами. Начальник Кызыльского президентского кадетского училища Ондар Уран-Кыс Сергеевна рассказала президенту, что в училище обучаются дети из 14 регионов России - от Хакасии до Камчатского края, в том числе дети героев СВО. С 2019 года состоялось уже шесть выпусков мальчиков-кадет и пять выпусков девочек-кадет, 80 человек закончили образовательное учреждение с медалью. Ученики продемонстрировали президенту свои научные разработки, тот пообщался с ними, поинтересовался их планами на дальнейшую учёбу и пожелал успехов.

https://ria.ru/20240902/putin-1969919476.html

https://ria.ru/20240902/putin-1969935689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, монголия, камчатский край, владимир путин