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Путин посетил Кызылское президентское кадетское училище - РИА Новости, 02.09.2024
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15:39 02.09.2024 (обновлено: 17:34 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/putin-1970012392.html
Путин посетил Кызылское президентское кадетское училище
Путин посетил Кызылское президентское кадетское училище - РИА Новости, 02.09.2024
Путин посетил Кызылское президентское кадетское училище
Президент РФ Владимир Путин посетил Кызылское президентское кадетское училище - единственное довузовское учреждение Минобороны РФ, где вместе обучаются и... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:39
2024-09-02T17:34
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил Кызылское президентское кадетское училище - единственное довузовское учреждение Минобороны РФ, где вместе обучаются и мальчики, и девочки. Училище было образовано 6 сентября 2014 года. Его открытие было приурочено к юбилейным торжествам, посвящённым 100-летию единения Тувы и России и основания столицы республики. В училище учатся 380 детей, из них 80 - девочки. В распоряжении кадет имеются ледовый каток, тир, легкоатлетический стадион, футбольное поле, библиотека, читальный зал, комнаты психологической разгрузки и досуга. В училище также обучаются граждане Монголии, летом этого года состоялся первый выпуск кадет из этой страны. В рамках дополнительного образования кадеты занимаются изучением второго иностранного языка, причём не только традиционных европейских, но и восточных - монгольского, китайского, японского и арабского, программированием, робототехникой, авиамоделированием, единоборствами. Начальник Кызыльского президентского кадетского училища Ондар Уран-Кыс Сергеевна рассказала президенту, что в училище обучаются дети из 14 регионов России - от Хакасии до Камчатского края, в том числе дети героев СВО. С 2019 года состоялось уже шесть выпусков мальчиков-кадет и пять выпусков девочек-кадет, 80 человек закончили образовательное учреждение с медалью. Ученики продемонстрировали президенту свои научные разработки, тот пообщался с ними, поинтересовался их планами на дальнейшую учёбу и пожелал успехов.
https://ria.ru/20240902/putin-1969919476.html
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общество, россия, монголия, камчатский край, владимир путин
Общество, Россия, Монголия, Камчатский край, Владимир Путин
Путин посетил Кызылское президентское кадетское училище

Путин посетил Кызылское президентское кадетское училище, где учатся 380 детей

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время посещения Кызылского президентского кадетского училища
Президент России Владимир Путин во время посещения Кызылского президентского кадетского училища - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время посещения Кызылского президентского кадетского училища
Читать ria.ru в
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил Кызылское президентское кадетское училище - единственное довузовское учреждение Минобороны РФ, где вместе обучаются и мальчики, и девочки.
Училище было образовано 6 сентября 2014 года. Его открытие было приурочено к юбилейным торжествам, посвящённым 100-летию единения Тувы и России и основания столицы республики.
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В училище учатся 380 детей, из них 80 - девочки. В распоряжении кадет имеются ледовый каток, тир, легкоатлетический стадион, футбольное поле, библиотека, читальный зал, комнаты психологической разгрузки и досуга.
В училище также обучаются граждане Монголии, летом этого года состоялся первый выпуск кадет из этой страны.
В рамках дополнительного образования кадеты занимаются изучением второго иностранного языка, причём не только традиционных европейских, но и восточных - монгольского, китайского, японского и арабского, программированием, робототехникой, авиамоделированием, единоборствами.
Начальник Кызыльского президентского кадетского училища Ондар Уран-Кыс Сергеевна рассказала президенту, что в училище обучаются дети из 14 регионов России - от Хакасии до Камчатского края, в том числе дети героев СВО. С 2019 года состоялось уже шесть выпусков мальчиков-кадет и пять выпусков девочек-кадет, 80 человек закончили образовательное учреждение с медалью.
Ученики продемонстрировали президенту свои научные разработки, тот пообщался с ними, поинтересовался их планами на дальнейшую учёбу и пожелал успехов.
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