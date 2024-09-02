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В Кремле пока не называют даты визита Путина в Турцию - РИА Новости, 02.09.2024
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15:26 02.09.2024 (обновлено: 15:48 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/putin-1970007652.html
В Кремле пока не называют даты визита Путина в Турцию
В Кремле пока не называют даты визита Путина в Турцию - РИА Новости, 02.09.2024
В Кремле пока не называют даты визита Путина в Турцию
Точные даты визита президента России Владимира Путина в Турцию пока не определены, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:26
2024-09-02T15:48
турция
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россия
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Точные даты визита президента России Владимира Путина в Турцию пока не определены, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, пока еще точно нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, определены ли сроки визита российского лидера.Ранее информированный дипломатический источник в турецкой столице сообщил РИА Новости, что Анкара рассчитывает принять российского лидера в самой ближайшей перспективе.
https://ria.ru/20240710/bayden-1958734336.html
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турция, владимир путин, россия, в мире
Турция, Владимир Путин, Россия, В мире
В Кремле пока не называют даты визита Путина в Турцию

Песков: даты визита Путина в Турцию пока не определены

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Точные даты визита президента России Владимира Путина в Турцию пока не определены, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, пока еще точно нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, определены ли сроки визита российского лидера.
Ранее информированный дипломатический источник в турецкой столице сообщил РИА Новости, что Анкара рассчитывает принять российского лидера в самой ближайшей перспективе.
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