https://ria.ru/20240902/putin-1970007652.html
В Кремле пока не называют даты визита Путина в Турцию
В Кремле пока не называют даты визита Путина в Турцию - РИА Новости, 02.09.2024
В Кремле пока не называют даты визита Путина в Турцию
Точные даты визита президента России Владимира Путина в Турцию пока не определены, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:26
2024-09-02T15:26
2024-09-02T15:48
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Точные даты визита президента России Владимира Путина в Турцию пока не определены, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, пока еще точно нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, определены ли сроки визита российского лидера.Ранее информированный дипломатический источник в турецкой столице сообщил РИА Новости, что Анкара рассчитывает принять российского лидера в самой ближайшей перспективе.
https://ria.ru/20240710/bayden-1958734336.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, владимир путин, россия, в мире
Турция, Владимир Путин, Россия, В мире
В Кремле пока не называют даты визита Путина в Турцию
Песков: даты визита Путина в Турцию пока не определены