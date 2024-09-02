https://ria.ru/20240902/putin-1970007652.html

В Кремле пока не называют даты визита Путина в Турцию

В Кремле пока не называют даты визита Путина в Турцию - РИА Новости, 02.09.2024

В Кремле пока не называют даты визита Путина в Турцию

Точные даты визита президента России Владимира Путина в Турцию пока не определены, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:26

2024-09-02T15:26

2024-09-02T15:48

турция

владимир путин

россия

в мире

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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Точные даты визита президента России Владимира Путина в Турцию пока не определены, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, пока еще точно нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, определены ли сроки визита российского лидера.Ранее информированный дипломатический источник в турецкой столице сообщил РИА Новости, что Анкара рассчитывает принять российского лидера в самой ближайшей перспективе.

https://ria.ru/20240710/bayden-1958734336.html

турция

россия

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Варвара Скокшина

турция, владимир путин, россия, в мире