https://ria.ru/20240902/putin-1969996707.html

Путин посетил крупнейший буддийский монастырь в России

Путин посетил крупнейший буддийский монастырь в России - РИА Новости, 02.09.2024

Путин посетил крупнейший буддийский монастырь в России

Президент РФ Владимир Путин, который работает сегодня в Кызыле, посетил крупнейший буддийский монастырь России "Тубтен Шедруб Линг" или "Обитель объяснения и... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T14:56

2024-09-02T14:56

2024-09-02T15:33

россия

кызыл

тибет

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

владимир путин

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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, который работает сегодня в Кызыле, посетил крупнейший буддийский монастырь России "Тубтен Шедруб Линг" или "Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни". Путин выслушал рассказ о статуях храма и их значении для буддистов и в завершении своего посещения повернул молитвенный барабан.Главный буддийский монастырь республики был возведен на месте, благословленном Далай-ламой XIV во время его единственного визита в Туву 21 сентября 1992 года. Торжественное открытие состоялось 28 апреля 2023 года. Новый буддийский монастырь стал не только самым большим в стране, но и первым открытым монастырем в Туве с 1930-х годов ХХ века. Храмовый комплекс расположился на площади почти десять гектаров. Монастырь высотой 56 метров состоит из 12 этажей, планируется строительство второй очереди комплекса. В молитвенном помещении монастыря установлены шесть статуй буддийских божеств, в том числе главная - Будды Шакьямуни. Одной из главных реликвий монастыря является "Шарира тела Сугаты" - мощи Будды Шакьямуни, вывезенные Далай-ламой XIV из Тибета в 1959 году. Он даровал их монастырю в ноябре 2022 года. По наставлению Далай-ламы, реликвию поместили в сердечной части статуи Будды Шакьямуни.

https://ria.ru/20240902/putin-1969988222.html

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Путин в Туве посетил крупнейший буддийский монастырь России Тубтен Шедруб Линг Путин в Туве посетил крупнейший буддийский монастырь России Тубтен Шедруб Линг 2024-09-02T14:56 true PT0M13S

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россия, кызыл, тибет, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), владимир путин