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Путин посетил крупнейший буддийский монастырь в России - РИА Новости, 02.09.2024
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14:56 02.09.2024 (обновлено: 15:33 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/putin-1969996707.html
Путин посетил крупнейший буддийский монастырь в России
Путин посетил крупнейший буддийский монастырь в России - РИА Новости, 02.09.2024
Путин посетил крупнейший буддийский монастырь в России
Президент РФ Владимир Путин, который работает сегодня в Кызыле, посетил крупнейший буддийский монастырь России "Тубтен Шедруб Линг" или "Обитель объяснения и... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:56
2024-09-02T15:33
россия
кызыл
тибет
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
владимир путин
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, который работает сегодня в Кызыле, посетил крупнейший буддийский монастырь России "Тубтен Шедруб Линг" или "Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни". Путин выслушал рассказ о статуях храма и их значении для буддистов и в завершении своего посещения повернул молитвенный барабан.Главный буддийский монастырь республики был возведен на месте, благословленном Далай-ламой XIV во время его единственного визита в Туву 21 сентября 1992 года. Торжественное открытие состоялось 28 апреля 2023 года. Новый буддийский монастырь стал не только самым большим в стране, но и первым открытым монастырем в Туве с 1930-х годов ХХ века. Храмовый комплекс расположился на площади почти десять гектаров. Монастырь высотой 56 метров состоит из 12 этажей, планируется строительство второй очереди комплекса. В молитвенном помещении монастыря установлены шесть статуй буддийских божеств, в том числе главная - Будды Шакьямуни. Одной из главных реликвий монастыря является "Шарира тела Сугаты" - мощи Будды Шакьямуни, вывезенные Далай-ламой XIV из Тибета в 1959 году. Он даровал их монастырю в ноябре 2022 года. По наставлению Далай-ламы, реликвию поместили в сердечной части статуи Будды Шакьямуни.
https://ria.ru/20240902/putin-1969988222.html
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Путин в Туве посетил крупнейший буддийский монастырь России Тубтен Шедруб Линг
Путин в Туве посетил крупнейший буддийский монастырь России Тубтен Шедруб Линг
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россия, кызыл, тибет, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), владимир путин
Россия, Кызыл, Тибет, Далай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо), Владимир Путин
Путин посетил крупнейший буддийский монастырь в России

Путин посетил крупнейший буддийский монастырь России "Тубтен Шедруб Линг"

Читать ria.ru в
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, который работает сегодня в Кызыле, посетил крупнейший буддийский монастырь России "Тубтен Шедруб Линг" или "Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни".
Путин выслушал рассказ о статуях храма и их значении для буддистов и в завершении своего посещения повернул молитвенный барабан.
Главный буддийский монастырь республики был возведен на месте, благословленном Далай-ламой XIV во время его единственного визита в Туву 21 сентября 1992 года. Торжественное открытие состоялось 28 апреля 2023 года. Новый буддийский монастырь стал не только самым большим в стране, но и первым открытым монастырем в Туве с 1930-х годов ХХ века.
Храмовый комплекс расположился на площади почти десять гектаров. Монастырь высотой 56 метров состоит из 12 этажей, планируется строительство второй очереди комплекса.
В молитвенном помещении монастыря установлены шесть статуй буддийских божеств, в том числе главная - Будды Шакьямуни.
Одной из главных реликвий монастыря является "Шарира тела Сугаты" - мощи Будды Шакьямуни, вывезенные Далай-ламой XIV из Тибета в 1959 году. Он даровал их монастырю в ноябре 2022 года. По наставлению Далай-ламы, реликвию поместили в сердечной части статуи Будды Шакьямуни.
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