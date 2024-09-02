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Путин призвал наращивать ввод жилья в Туве - РИА Новости, 02.09.2024
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14:32 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/putin-1969988222.html
Путин призвал наращивать ввод жилья в Туве
Путин призвал наращивать ввод жилья в Туве - РИА Новости, 02.09.2024
Путин призвал наращивать ввод жилья в Туве
Президент России Владимир Путин указал на необходимость наращивать ввод жилья в Республике Тыва в условиях высокой рождаемости. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:32
2024-09-02T14:32
жилье
россия
республика тыва
владимир путин
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на необходимость наращивать ввод жилья в Республике Тыва в условиях высокой рождаемости. "Тува занимает второе место в России по темпам рождаемости... Темпы жилищного строительства, как я уже сказал, в регионе нужно и дальше наращивать, обеспечивать создание инженерной и транспортной инфраструктуры, возводить социальные объекты, в целом формировать более комфортные условия для жизни людей", - сказал Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития республики.
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жилье, россия, республика тыва, владимир путин
Жилье, Россия, Республика Тыва, Владимир Путин
Путин призвал наращивать ввод жилья в Туве

Путин призвал наращивать ввод жилья в Туве в условиях высокой рождаемости

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения средней общеобразовательной школы № 20 им. Героев Отечества г. Кызыла
Президент РФ Владимир Путин во время посещения средней общеобразовательной школы № 20 им. Героев Отечества г. Кызыла - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения средней общеобразовательной школы № 20 им. Героев Отечества г. Кызыла
Читать ria.ru в
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на необходимость наращивать ввод жилья в Республике Тыва в условиях высокой рождаемости.
«
"Тува занимает второе место в России по темпам рождаемости... Темпы жилищного строительства, как я уже сказал, в регионе нужно и дальше наращивать, обеспечивать создание инженерной и транспортной инфраструктуры, возводить социальные объекты, в целом формировать более комфортные условия для жизни людей", - сказал Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития республики.
Президент России Владимир Путин проводит в ситуационном центре правительства Тывы в режиме видеоконференции совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Тыва - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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ЖильеРоссияРеспублика ТываВладимир Путин
 
 
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