https://ria.ru/20240902/putin-1969988222.html

Путин призвал наращивать ввод жилья в Туве

Путин призвал наращивать ввод жилья в Туве - РИА Новости, 02.09.2024

Путин призвал наращивать ввод жилья в Туве

Президент России Владимир Путин указал на необходимость наращивать ввод жилья в Республике Тыва в условиях высокой рождаемости. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T14:32

2024-09-02T14:32

2024-09-02T14:32

жилье

россия

республика тыва

владимир путин

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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на необходимость наращивать ввод жилья в Республике Тыва в условиях высокой рождаемости. "Тува занимает второе место в России по темпам рождаемости... Темпы жилищного строительства, как я уже сказал, в регионе нужно и дальше наращивать, обеспечивать создание инженерной и транспортной инфраструктуры, возводить социальные объекты, в целом формировать более комфортные условия для жизни людей", - сказал Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития республики.

https://ria.ru/20240902/tyva-1969986860.html

россия

республика тыва

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Наталья Макарова

жилье, россия, республика тыва, владимир путин