https://ria.ru/20240902/putin-1969988222.html
Путин призвал наращивать ввод жилья в Туве
Путин призвал наращивать ввод жилья в Туве - РИА Новости, 02.09.2024
Путин призвал наращивать ввод жилья в Туве
Президент России Владимир Путин указал на необходимость наращивать ввод жилья в Республике Тыва в условиях высокой рождаемости. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:32
2024-09-02T14:32
2024-09-02T14:32
жилье
россия
республика тыва
владимир путин
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на необходимость наращивать ввод жилья в Республике Тыва в условиях высокой рождаемости. "Тува занимает второе место в России по темпам рождаемости... Темпы жилищного строительства, как я уже сказал, в регионе нужно и дальше наращивать, обеспечивать создание инженерной и транспортной инфраструктуры, возводить социальные объекты, в целом формировать более комфортные условия для жизни людей", - сказал Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития республики.
https://ria.ru/20240902/tyva-1969986860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, россия, республика тыва, владимир путин
Жилье, Россия, Республика Тыва, Владимир Путин
Путин призвал наращивать ввод жилья в Туве
Путин призвал наращивать ввод жилья в Туве в условиях высокой рождаемости