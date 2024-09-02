https://ria.ru/20240902/putin-1969986511.html
Девятиклассник из Кызыла предложил Путину создать тур к 80-летию Победы
Девятиклассник из Кызыла предложил Путину создать тур к 80-летию Победы - РИА Новости, 02.09.2024
Девятиклассник из Кызыла предложил Путину создать тур к 80-летию Победы
Девятиклассник Артем Бабушкин, обучающийся в школе № 1 в Кызыле, попросил президента России Владимира Путина организовать тур по ключевым местам сражений во... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:27
2024-09-02T14:27
2024-09-02T14:27
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Девятиклассник Артем Бабушкин, обучающийся в школе № 1 в Кызыле, попросил президента России Владимира Путина организовать тур по ключевым местам сражений во времена Великой Отечественной войны. В ходе поездки в Кызыл Путин посетил новую среднюю общеобразовательную школу № 20 имени Героев Отечества и провел открытый урок "Разговор о важном". "Я бы хотел вас предложить сделать тур к 80-летию Великой Победы по тем ключевым местам, где происходили бои и сражения… В данном туре могут участвовать не только граждане России, но еще и граждане других стран СНГ", - сказал школьник на встрече с президентом. Путин поддержал идею и подчеркнул, что такие программы нужно развивать и дальше. "Я постараюсь сделать так, чтобы и вы, и ваши сверстники здесь в Туве обязательно принимали участие в мероприятиях подобного рода. Тоже своим коллегам из администрации президента скажу об этом. Надеюсь, что и вы, и многие здесь присутствующие попадут в эти программы", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20240902/putin-1969985366.html
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общество, кызыл, россия, владимир путин, снг, образование - общество
Общество, Кызыл, Россия, Владимир Путин, СНГ, Образование - Общество
Девятиклассник из Кызыла предложил Путину создать тур к 80-летию Победы
Девятиклассник Бабушкин попросил Путина организовать тур к 80-летию Победы
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Девятиклассник Артем Бабушкин, обучающийся в школе № 1 в Кызыле, попросил президента России Владимира Путина организовать тур по ключевым местам сражений во времена Великой Отечественной войны.
В ходе поездки в Кызыл Путин посетил новую среднюю общеобразовательную школу № 20 имени Героев Отечества и провел открытый урок "Разговор о важном".
"Я бы хотел вас предложить сделать тур к 80-летию Великой Победы по тем ключевым местам, где происходили бои и сражения… В данном туре могут участвовать не только граждане России, но еще и граждане других стран СНГ
", - сказал школьник на встрече с президентом.
Путин поддержал идею и подчеркнул, что такие программы нужно развивать и дальше. "Я постараюсь сделать так, чтобы и вы, и ваши сверстники здесь в Туве обязательно принимали участие в мероприятиях подобного рода. Тоже своим коллегам из администрации президента скажу об этом. Надеюсь, что и вы, и многие здесь присутствующие попадут в эти программы", - сказал глава государства.