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Девятиклассник из Кызыла предложил Путину создать тур к 80-летию Победы - РИА Новости, 02.09.2024
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14:27 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/putin-1969986511.html
Девятиклассник из Кызыла предложил Путину создать тур к 80-летию Победы
Девятиклассник из Кызыла предложил Путину создать тур к 80-летию Победы - РИА Новости, 02.09.2024
Девятиклассник из Кызыла предложил Путину создать тур к 80-летию Победы
Девятиклассник Артем Бабушкин, обучающийся в школе № 1 в Кызыле, попросил президента России Владимира Путина организовать тур по ключевым местам сражений во... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:27
2024-09-02T14:27
общество
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Девятиклассник Артем Бабушкин, обучающийся в школе № 1 в Кызыле, попросил президента России Владимира Путина организовать тур по ключевым местам сражений во времена Великой Отечественной войны. В ходе поездки в Кызыл Путин посетил новую среднюю общеобразовательную школу № 20 имени Героев Отечества и провел открытый урок "Разговор о важном". "Я бы хотел вас предложить сделать тур к 80-летию Великой Победы по тем ключевым местам, где происходили бои и сражения… В данном туре могут участвовать не только граждане России, но еще и граждане других стран СНГ", - сказал школьник на встрече с президентом. Путин поддержал идею и подчеркнул, что такие программы нужно развивать и дальше. "Я постараюсь сделать так, чтобы и вы, и ваши сверстники здесь в Туве обязательно принимали участие в мероприятиях подобного рода. Тоже своим коллегам из администрации президента скажу об этом. Надеюсь, что и вы, и многие здесь присутствующие попадут в эти программы", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20240902/putin-1969985366.html
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общество, кызыл, россия, владимир путин, снг, образование - общество
Общество, Кызыл, Россия, Владимир Путин, СНГ, Образование - Общество
Девятиклассник из Кызыла предложил Путину создать тур к 80-летию Победы

Девятиклассник Бабушкин попросил Путина организовать тур к 80-летию Победы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок Разговоры о важном во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Девятиклассник Артем Бабушкин, обучающийся в школе № 1 в Кызыле, попросил президента России Владимира Путина организовать тур по ключевым местам сражений во времена Великой Отечественной войны.
В ходе поездки в Кызыл Путин посетил новую среднюю общеобразовательную школу № 20 имени Героев Отечества и провел открытый урок "Разговор о важном".
"Я бы хотел вас предложить сделать тур к 80-летию Великой Победы по тем ключевым местам, где происходили бои и сражения… В данном туре могут участвовать не только граждане России, но еще и граждане других стран СНГ", - сказал школьник на встрече с президентом.
Путин поддержал идею и подчеркнул, что такие программы нужно развивать и дальше. "Я постараюсь сделать так, чтобы и вы, и ваши сверстники здесь в Туве обязательно принимали участие в мероприятиях подобного рода. Тоже своим коллегам из администрации президента скажу об этом. Надеюсь, что и вы, и многие здесь присутствующие попадут в эти программы", - сказал глава государства.
Путин в Кызыле пообщался с жителями города - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Путин встретился с жителями Кызыла
Вчера, 14:24
 
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