https://ria.ru/20240902/putin-1969985366.html

Путин встретился с жителями Кызыла

Путин встретился с жителями Кызыла - РИА Новости, 02.09.2024

Путин встретился с жителями Кызыла

Президент России Владимир Путин в ходе своей рабочей поездки в Туву вышел к жителям, собравшимся его встречать. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T14:24

2024-09-02T14:24

2024-09-02T14:52

россия

кызыл

владимир путин

павел зарубин

политика

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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе своей рабочей поездки в Туву вышел к жителям, собравшимся его встречать. На улицы Кызыла, чтобы встретиться с главой государства, вышли сотни тувинцев. Путина граждане встретили овациями, они здоровались с ним и пожимали ему руку. Видео со встречи опубликовал в своем Telegram-канале тележурналист Павел Зарубин.

https://ria.ru/20240327/torzhok-1936234614.html

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Путин в Кызыле пообщался с жителями города Путин в Кызыле пообщался с жителями города, которые собрались, чтобы поприветствовать президента 2024-09-02T14:24 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, кызыл, владимир путин, павел зарубин, политика