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Путин встретился с жителями Кызыла - РИА Новости, 02.09.2024
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14:24 02.09.2024 (обновлено: 14:52 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/putin-1969985366.html
Путин встретился с жителями Кызыла
Путин встретился с жителями Кызыла - РИА Новости, 02.09.2024
Путин встретился с жителями Кызыла
Президент России Владимир Путин в ходе своей рабочей поездки в Туву вышел к жителям, собравшимся его встречать. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:24
2024-09-02T14:52
россия
кызыл
владимир путин
павел зарубин
политика
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе своей рабочей поездки в Туву вышел к жителям, собравшимся его встречать. На улицы Кызыла, чтобы встретиться с главой государства, вышли сотни тувинцев. Путина граждане встретили овациями, они здоровались с ним и пожимали ему руку. Видео со встречи опубликовал в своем Telegram-канале тележурналист Павел Зарубин.
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Путин в Кызыле пообщался с жителями города
Путин в Кызыле пообщался с жителями города, которые собрались, чтобы поприветствовать президента
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россия, кызыл, владимир путин, павел зарубин, политика
Россия, Кызыл, Владимир Путин, Павел Зарубин, Политика
Путин встретился с жителями Кызыла

Путин вышел к жителям Кызыла, собравшимся его встречать

Читать ria.ru в
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе своей рабочей поездки в Туву вышел к жителям, собравшимся его встречать.
На улицы Кызыла, чтобы встретиться с главой государства, вышли сотни тувинцев. Путина граждане встретили овациями, они здоровались с ним и пожимали ему руку.
Видео со встречи опубликовал в своем Telegram-канале тележурналист Павел Зарубин.
Мы вас ждали. Путин общается с жителями Торжка - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Путин в Торжке вышел из машины к собравшимся на площади людям
27 марта, 18:37
 
РоссияКызылВладимир ПутинПавел ЗарубинПолитика
 
 
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