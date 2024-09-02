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Путину представили макет нового микрорайона Кызыла - РИА Новости, 02.09.2024
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14:16 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/putin-1969983355.html
Путину представили макет нового микрорайона Кызыла
Путину представили макет нового микрорайона Кызыла - РИА Новости, 02.09.2024
Путину представили макет нового микрорайона Кызыла
Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг представил президенту России Владимиру Путину макет нового микрорайоны Кызыла. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:16
2024-09-02T14:16
россия
кызыл
республика тыва
владимир путин
владислав ховалыг
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг представил президенту России Владимиру Путину макет нового микрорайоны Кызыла. Новый микрорайон Кызыла расположится на набережной Енисея, в нем расположатся жилые и административные постройки. Смысловой точкой квартала, по словам главы региона, станет здание Университета дружбы народов Азии. Территория предусматривает развитие социальной инфраструктуры, культурной и деловой зон. "Красивое место", - отметил Путин. Кроме того, Путин и Ховалыг обсудили план развития дорог для обеспечения движения на границах России с Монголией и Китаем. Глава региона на карте показал президенту варианты трассировок магистралей.
https://ria.ru/20240902/putin-1969935689.html
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кызыл
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россия, кызыл, республика тыва, владимир путин, владислав ховалыг
Россия, Кызыл, Республика Тыва, Владимир Путин, Владислав Ховалыг
Путину представили макет нового микрорайона Кызыла

Глава Тывы Ховалыг представил Путину макет нового микрорайона Кызыла

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и глава Республики Тыва Владислав Ховалыг во время встречи
Президент России Владимир Путин и глава Республики Тыва Владислав Ховалыг во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и глава Республики Тыва Владислав Ховалыг во время встречи
Читать ria.ru в
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг представил президенту России Владимиру Путину макет нового микрорайоны Кызыла.
Новый микрорайон Кызыла расположится на набережной Енисея, в нем расположатся жилые и административные постройки. Смысловой точкой квартала, по словам главы региона, станет здание Университета дружбы народов Азии. Территория предусматривает развитие социальной инфраструктуры, культурной и деловой зон.
«
"Красивое место", - отметил Путин.
Кроме того, Путин и Ховалыг обсудили план развития дорог для обеспечения движения на границах России с Монголией и Китаем. Глава региона на карте показал президенту варианты трассировок магистралей.
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РоссияКызылРеспублика ТываВладимир ПутинВладислав Ховалыг
 
 
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