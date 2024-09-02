https://ria.ru/20240902/putin-1969983355.html

Путину представили макет нового микрорайона Кызыла

Путину представили макет нового микрорайона Кызыла - РИА Новости, 02.09.2024

Путину представили макет нового микрорайона Кызыла

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг представил президенту России Владимиру Путину макет нового микрорайоны Кызыла. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T14:16

2024-09-02T14:16

2024-09-02T14:16

россия

кызыл

республика тыва

владимир путин

владислав ховалыг

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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг представил президенту России Владимиру Путину макет нового микрорайоны Кызыла. Новый микрорайон Кызыла расположится на набережной Енисея, в нем расположатся жилые и административные постройки. Смысловой точкой квартала, по словам главы региона, станет здание Университета дружбы народов Азии. Территория предусматривает развитие социальной инфраструктуры, культурной и деловой зон. "Красивое место", - отметил Путин. Кроме того, Путин и Ховалыг обсудили план развития дорог для обеспечения движения на границах России с Монголией и Китаем. Глава региона на карте показал президенту варианты трассировок магистралей.

https://ria.ru/20240902/putin-1969935689.html

россия

кызыл

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, кызыл, республика тыва, владимир путин, владислав ховалыг