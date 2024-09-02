https://ria.ru/20240902/putin-1969980817.html
Путин отметил позитивные тенденции в ситуации с жильем в Туве
Путин отметил позитивные тенденции в ситуации с жильем в Туве - РИА Новости, 02.09.2024
Путин отметил позитивные тенденции в ситуации с жильем в Туве
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Тувы Вячеславом Ховалыгом обратил его внимание на ситуацию с жильём в республике, попросив сохранить высокие... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:08
2024-09-02T14:08
2024-09-02T14:09
жилье
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969965058_0:0:3208:1804_1920x0_80_0_0_66d4a9433f18b95a387b71138c1042a4.jpg
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Тувы Вячеславом Ховалыгом обратил его внимание на ситуацию с жильём в республике, попросив сохранить высокие темпы ввода. "Уже отметили позитивные тенденции, что касается стройки. У нас стройка в целом развивается хорошо по стране, рост 7,9%... Но надо обязательно, как сейчас на совещании говорили, сохранить этот темп, потому что одна из проблем - это как раз недостаток жилья, тем более для республики, где естественный прирост населения наблюдается и уровень рождаемости очень высокий", - сказал Путин на встрече. Он отметил, что на первом месте по рождаемости находится Чеченская республике, тогда как Тува занимает второе место по России. "Надо, безусловно, в этой связи возникающие проблемы решать, а это как раз то, о чем мы с вами говорили, это детские сады, школы, и, конечно, одна из таких долгоиграющих проблем - это аварийное жилье... Уровень аварийного жилья ещё очень высокий", - добавил президент. Вместе с тем Путин отметил, что в целом в республике хорошо идёт инвестиционная деятельность. "Нарастает и нарастает, это может создать и должно создать очень хороший фундамент для будущего развития и в экономике, и в сельском хозяйстве. Все нужно сделать для того, чтобы эти планируемые инвестиции реализовались", - сказал президент.
https://realty.ria.ru/20240902/khovalyg-1969969418.html
https://ria.ru/20240902/tuva-1969970229.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969965058_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_8b87c16320413d2187ad9582da96e6e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, россия, владимир путин
Жилье, Россия, Владимир Путин
Путин отметил позитивные тенденции в ситуации с жильем в Туве
Путин попросил главу Тувы Ховалыга сохранить высокие темпы ввода жилья
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Тувы Вячеславом Ховалыгом обратил его внимание на ситуацию с жильём в республике, попросив сохранить высокие темпы ввода.
"Уже отметили позитивные тенденции, что касается стройки. У нас стройка в целом развивается хорошо по стране, рост 7,9%... Но надо обязательно, как сейчас на совещании говорили, сохранить этот темп, потому что одна из проблем - это как раз недостаток жилья, тем более для республики, где естественный прирост населения наблюдается и уровень рождаемости очень высокий", - сказал Путин на встрече.
Он отметил, что на первом месте по рождаемости находится Чеченская республике, тогда как Тува занимает второе место по России.
"Надо, безусловно, в этой связи возникающие проблемы решать, а это как раз то, о чем мы с вами говорили, это детские сады, школы, и, конечно, одна из таких долгоиграющих проблем - это аварийное жилье... Уровень аварийного жилья ещё очень высокий", - добавил президент.
Вместе с тем Путин отметил, что в целом в республике хорошо идёт инвестиционная деятельность.
"Нарастает и нарастает, это может создать и должно создать очень хороший фундамент для будущего развития и в экономике, и в сельском хозяйстве. Все нужно сделать для того, чтобы эти планируемые инвестиции реализовались", - сказал президент.