https://ria.ru/20240902/putin-1969980817.html

Путин отметил позитивные тенденции в ситуации с жильем в Туве

Путин отметил позитивные тенденции в ситуации с жильем в Туве - РИА Новости, 02.09.2024

Путин отметил позитивные тенденции в ситуации с жильем в Туве

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Тувы Вячеславом Ховалыгом обратил его внимание на ситуацию с жильём в республике, попросив сохранить высокие... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T14:08

2024-09-02T14:08

2024-09-02T14:09

жилье

россия

владимир путин

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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Тувы Вячеславом Ховалыгом обратил его внимание на ситуацию с жильём в республике, попросив сохранить высокие темпы ввода. "Уже отметили позитивные тенденции, что касается стройки. У нас стройка в целом развивается хорошо по стране, рост 7,9%... Но надо обязательно, как сейчас на совещании говорили, сохранить этот темп, потому что одна из проблем - это как раз недостаток жилья, тем более для республики, где естественный прирост населения наблюдается и уровень рождаемости очень высокий", - сказал Путин на встрече. Он отметил, что на первом месте по рождаемости находится Чеченская республике, тогда как Тува занимает второе место по России. "Надо, безусловно, в этой связи возникающие проблемы решать, а это как раз то, о чем мы с вами говорили, это детские сады, школы, и, конечно, одна из таких долгоиграющих проблем - это аварийное жилье... Уровень аварийного жилья ещё очень высокий", - добавил президент. Вместе с тем Путин отметил, что в целом в республике хорошо идёт инвестиционная деятельность. "Нарастает и нарастает, это может создать и должно создать очень хороший фундамент для будущего развития и в экономике, и в сельском хозяйстве. Все нужно сделать для того, чтобы эти планируемые инвестиции реализовались", - сказал президент.

https://realty.ria.ru/20240902/khovalyg-1969969418.html

https://ria.ru/20240902/tuva-1969970229.html

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жилье, россия, владимир путин