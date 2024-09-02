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Путин отметил позитивные тенденции в ситуации с жильем в Туве - РИА Новости, 02.09.2024
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14:08 02.09.2024 (обновлено: 14:09 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/putin-1969980817.html
Путин отметил позитивные тенденции в ситуации с жильем в Туве
Путин отметил позитивные тенденции в ситуации с жильем в Туве - РИА Новости, 02.09.2024
Путин отметил позитивные тенденции в ситуации с жильем в Туве
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Тувы Вячеславом Ховалыгом обратил его внимание на ситуацию с жильём в республике, попросив сохранить высокие... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:08
2024-09-02T14:09
жилье
россия
владимир путин
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Тувы Вячеславом Ховалыгом обратил его внимание на ситуацию с жильём в республике, попросив сохранить высокие темпы ввода. "Уже отметили позитивные тенденции, что касается стройки. У нас стройка в целом развивается хорошо по стране, рост 7,9%... Но надо обязательно, как сейчас на совещании говорили, сохранить этот темп, потому что одна из проблем - это как раз недостаток жилья, тем более для республики, где естественный прирост населения наблюдается и уровень рождаемости очень высокий", - сказал Путин на встрече. Он отметил, что на первом месте по рождаемости находится Чеченская республике, тогда как Тува занимает второе место по России. "Надо, безусловно, в этой связи возникающие проблемы решать, а это как раз то, о чем мы с вами говорили, это детские сады, школы, и, конечно, одна из таких долгоиграющих проблем - это аварийное жилье... Уровень аварийного жилья ещё очень высокий", - добавил президент. Вместе с тем Путин отметил, что в целом в республике хорошо идёт инвестиционная деятельность. "Нарастает и нарастает, это может создать и должно создать очень хороший фундамент для будущего развития и в экономике, и в сельском хозяйстве. Все нужно сделать для того, чтобы эти планируемые инвестиции реализовались", - сказал президент.
https://realty.ria.ru/20240902/khovalyg-1969969418.html
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жилье, россия, владимир путин
Жилье, Россия, Владимир Путин
Путин отметил позитивные тенденции в ситуации с жильем в Туве

Путин попросил главу Тувы Ховалыга сохранить высокие темпы ввода жилья

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в ситуационном центре правительства Тывы в режиме видеоконференции совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Тыва
Президент России Владимир Путин проводит в ситуационном центре правительства Тывы в режиме видеоконференции совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Тыва - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит в ситуационном центре правительства Тывы в режиме видеоконференции совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Тыва
Читать ria.ru в
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Тувы Вячеславом Ховалыгом обратил его внимание на ситуацию с жильём в республике, попросив сохранить высокие темпы ввода.
"Уже отметили позитивные тенденции, что касается стройки. У нас стройка в целом развивается хорошо по стране, рост 7,9%... Но надо обязательно, как сейчас на совещании говорили, сохранить этот темп, потому что одна из проблем - это как раз недостаток жилья, тем более для республики, где естественный прирост населения наблюдается и уровень рождаемости очень высокий", - сказал Путин на встрече.
Президент России Владимир Путин проводит в ситуационном центре правительства Тывы в режиме видеоконференции совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Тыва - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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Он отметил, что на первом месте по рождаемости находится Чеченская республике, тогда как Тува занимает второе место по России.
"Надо, безусловно, в этой связи возникающие проблемы решать, а это как раз то, о чем мы с вами говорили, это детские сады, школы, и, конечно, одна из таких долгоиграющих проблем - это аварийное жилье... Уровень аварийного жилья ещё очень высокий", - добавил президент.
Вместе с тем Путин отметил, что в целом в республике хорошо идёт инвестиционная деятельность.
"Нарастает и нарастает, это может создать и должно создать очень хороший фундамент для будущего развития и в экономике, и в сельском хозяйстве. Все нужно сделать для того, чтобы эти планируемые инвестиции реализовались", - сказал президент.
Президент России Владимир Путин проводит в ситуационном центре правительства Тывы в режиме видеоконференции совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Тыва - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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