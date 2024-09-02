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Путин рассказал о перспективах развития туристической отрасли в Туве - РИА Новости, 02.09.2024
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13:52 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/putin-1969976765.html
Путин рассказал о перспективах развития туристической отрасли в Туве
Путин рассказал о перспективах развития туристической отрасли в Туве - РИА Новости, 02.09.2024
Путин рассказал о перспективах развития туристической отрасли в Туве
Туристическая отрасль - одна из перспективных в Республике Тыва, надо добиться роста турпотока, расширять номерной фонд, убежден президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T13:52
2024-09-02T13:52
новости - туризм
республика тыва
россия
владимир путин
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Туристическая отрасль - одна из перспективных в Республике Тыва, надо добиться роста турпотока, расширять номерной фонд, убежден президент РФ Владимир Путин. "Туристическая отрасль – одна из наиболее перспективных для республики. Это связано прежде всего, конечно, с тем, что здесь очень богатая, интересная, уникальная природа. Нам необходимо добиться того, чтобы рос турпоток. Для этого нужно расширять номерной фонд гостиниц и домов отдыха, предлагать интересные туристические программы", - сказал Путин на совещании по развитию республики. Он добавил, что при этом самое пристальное внимание должно быть уделено сохранению уникальной самобытной природы республики, сбережению редких животных. Глава государства также предложил проанализировать, как в регионе идёт исполнение действующих национальных проектов, прежде всего в части повышения доступности образования и медицинской помощи.
https://ria.ru/20240902/putin-1969968580.html
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новости - туризм, республика тыва, россия, владимир путин
Новости - Туризм, Республика Тыва, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о перспективах развития туристической отрасли в Туве

Путин призвал добиться роста турпотока и расширения номерного фонда в Туве

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в ситуационном центре правительства Тывы в режиме видеоконференции совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Тыва
Президент России Владимир Путин проводит в ситуационном центре правительства Тывы в режиме видеоконференции совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Тыва - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит в ситуационном центре правительства Тывы в режиме видеоконференции совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Тыва
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Туристическая отрасль - одна из перспективных в Республике Тыва, надо добиться роста турпотока, расширять номерной фонд, убежден президент РФ Владимир Путин.
"Туристическая отрасль – одна из наиболее перспективных для республики. Это связано прежде всего, конечно, с тем, что здесь очень богатая, интересная, уникальная природа. Нам необходимо добиться того, чтобы рос турпоток. Для этого нужно расширять номерной фонд гостиниц и домов отдыха, предлагать интересные туристические программы", - сказал Путин на совещании по развитию республики.
Он добавил, что при этом самое пристальное внимание должно быть уделено сохранению уникальной самобытной природы республики, сбережению редких животных.
Глава государства также предложил проанализировать, как в регионе идёт исполнение действующих национальных проектов, прежде всего в части повышения доступности образования и медицинской помощи.
Президент России Владимир Путин проводит в ситуационном центре правительства Тывы в режиме видеоконференции совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Тыва - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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Новости - ТуризмРеспублика ТываРоссияВладимир Путин
 
 
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