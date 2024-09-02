https://ria.ru/20240902/putin-1969975071.html
Путин назвал главную движущую силу развития Тувы
Путин назвал главную движущую силу развития Тувы - РИА Новости, 02.09.2024
Путин назвал главную движущую силу развития Тувы
Патриотизм во все времена был главной движущей силой развития Тувы, в годы Великой Отечественной войны республика встала на борьбу с нацизмом, как защищает свое РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T13:45
2024-09-02T13:45
2024-09-02T13:45
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Патриотизм во все времена был главной движущей силой развития Тувы, в годы Великой Отечественной войны республика встала на борьбу с нацизмом, как защищает свое Отечество и сегодня, заявил президент РФ Владимир Путин. "Патриотический настрой тувинцев был заложен ещё нашими предками, дедами, прадедами, нашими отцами, и он является до сих пор главной движущей силой развития республики и играет существенную роль в том состоянии межнационального и межконфессионального устройства, которым гордится наша страна и который создает основу нашей государственности", - сказал Путин на совещании по развитию Тувы. Он поздравил всех с юбилейной датой - годовщиной присоединения Тувинской народной республики к СССР, которое произошло в октябре 1944 года. Путин отметил, что Тыва была первым государством, которое как союзник СССР присоединилась к борьбе с нацизмом и объявила войну нацистской Германии, а затем и милитаристской Японии. "И тогда тувинцы проявили свои лучшие патриотические качества. Вся Тува практически встала на борьбу с нацизмом... И сегодня жители Тувы защищают наше общее Отечество", - добавил он.
https://ria.ru/20240902/putin-1969909462.html
https://ria.ru/20240902/putin-1969950746.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, ссср, россия, германия, владимир путин
Общество, СССР, Россия, Германия, Владимир Путин
Путин назвал главную движущую силу развития Тувы
Путин назвал патриотизм главной движущей силой развития Тувы
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Патриотизм во все времена был главной движущей силой развития Тувы, в годы Великой Отечественной войны республика встала на борьбу с нацизмом, как защищает свое Отечество и сегодня, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Патриотический настрой тувинцев был заложен ещё нашими предками, дедами, прадедами, нашими отцами, и он является до сих пор главной движущей силой развития республики и играет существенную роль в том состоянии межнационального и межконфессионального устройства, которым гордится наша страна и который создает основу нашей государственности", - сказал Путин на совещании по развитию Тувы.
Он поздравил всех с юбилейной датой - годовщиной присоединения Тувинской народной республики к СССР
, которое произошло в октябре 1944 года. Путин отметил, что Тыва была первым государством, которое как союзник СССР присоединилась к борьбе с нацизмом и объявила войну нацистской Германии
, а затем и милитаристской Японии
.
"И тогда тувинцы проявили свои лучшие патриотические качества. Вся Тува практически встала на борьбу с нацизмом... И сегодня жители Тувы защищают наше общее Отечество", - добавил он.