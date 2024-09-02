https://ria.ru/20240902/putin-1969968580.html

Путин рассказал о богатой минерально-сырьевой базе Тувы

Путин рассказал о богатой минерально-сырьевой базе Тувы - РИА Новости, 02.09.2024

Путин рассказал о богатой минерально-сырьевой базе Тувы

МОСКВА, 2 сен - Республика Тыва располагает богатой минерально-сырьевой базой, занимает первое место по запасу лития, добыча которого является стратегически... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T13:14

2024-09-02T13:14

2024-09-02T13:14

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МОСКВА, 2 сен - Республика Тыва располагает богатой минерально-сырьевой базой, занимает первое место по запасу лития, добыча которого является стратегически важной задачей, от решения которой зависит импортозамещение, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию региона, попросив доложить ему о перспективах ключевых месторождений республики. "Тыва располагает богатой минерально-сырьевой базой. Здесь... находится одно из крупнейших в России месторождений лития", - сказал Путин. Он отметил, что этот металл востребован в производстве аккумуляторов, электроники, комплектующих. "Тыва занимает первое место в нашей стране по запасам лития, это почти 30%... Добыча этого металла без преувеличения является стратегически важным вопросом, от решения которого во многом зависит эффективность наших программ импортозамещения, обеспечения технологической независимости страны", - подчеркнул президент. Он попросил участников совещания доложить о перспективах развития ключевых месторождений республики и о том, какие есть проблемы, требующие поддержки федерального центра.

https://ria.ru/20240902/putin-1969963246.html

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экономика, цены на нефть, москва, россия, владимир путин, республика тыва