Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о богатой минерально-сырьевой базе Тувы - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/putin-1969968580.html
Путин рассказал о богатой минерально-сырьевой базе Тувы
Путин рассказал о богатой минерально-сырьевой базе Тувы - РИА Новости, 02.09.2024
Путин рассказал о богатой минерально-сырьевой базе Тувы
МОСКВА, 2 сен - Республика Тыва располагает богатой минерально-сырьевой базой, занимает первое место по запасу лития, добыча которого является стратегически... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T13:14
2024-09-02T13:14
экономика
цены на нефть
москва
россия
владимир путин
республика тыва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_5ffd0184d94f9db8bae364f3cd471d4e.jpg
МОСКВА, 2 сен - Республика Тыва располагает богатой минерально-сырьевой базой, занимает первое место по запасу лития, добыча которого является стратегически важной задачей, от решения которой зависит импортозамещение, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию региона, попросив доложить ему о перспективах ключевых месторождений республики. "Тыва располагает богатой минерально-сырьевой базой. Здесь... находится одно из крупнейших в России месторождений лития", - сказал Путин. Он отметил, что этот металл востребован в производстве аккумуляторов, электроники, комплектующих. "Тыва занимает первое место в нашей стране по запасам лития, это почти 30%... Добыча этого металла без преувеличения является стратегически важным вопросом, от решения которого во многом зависит эффективность наших программ импортозамещения, обеспечения технологической независимости страны", - подчеркнул президент. Он попросил участников совещания доложить о перспективах развития ключевых месторождений республики и о том, какие есть проблемы, требующие поддержки федерального центра.
https://ria.ru/20240902/putin-1969963246.html
москва
россия
республика тыва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1eb507a3b3eca8bd2b1981dbf91f86fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, москва, россия, владимир путин, республика тыва
Экономика, Цены на нефть, Москва, Россия, Владимир Путин, Республика Тыва
Путин рассказал о богатой минерально-сырьевой базе Тувы

Путин: Тува занимает первое место в России по запасам лития

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в ситуационном центре правительства Тывы в режиме видеоконференции совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Тыва
Президент России Владимир Путин проводит в ситуационном центре правительства Тывы в режиме видеоконференции совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Тыва - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит в ситуационном центре правительства Тывы в режиме видеоконференции совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Тыва
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - Республика Тыва располагает богатой минерально-сырьевой базой, занимает первое место по запасу лития, добыча которого является стратегически важной задачей, от решения которой зависит импортозамещение, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию региона, попросив доложить ему о перспективах ключевых месторождений республики.
"Тыва располагает богатой минерально-сырьевой базой. Здесь... находится одно из крупнейших в России месторождений лития", - сказал Путин.
Он отметил, что этот металл востребован в производстве аккумуляторов, электроники, комплектующих.
"Тыва занимает первое место в нашей стране по запасам лития, это почти 30%... Добыча этого металла без преувеличения является стратегически важным вопросом, от решения которого во многом зависит эффективность наших программ импортозамещения, обеспечения технологической независимости страны", - подчеркнул президент.
Он попросил участников совещания доложить о перспективах развития ключевых месторождений республики и о том, какие есть проблемы, требующие поддержки федерального центра.
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок Разговоры о важном во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Путин пообещал обсудить с Кравцовым дефицит логопедов в Туве
Вчера, 12:52
 
ЭкономикаЦены на нефтьМоскваРоссияВладимир ПутинРеспублика Тыва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала