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Путин призвал не бояться ставить перед собой много задач - РИА Новости, 02.09.2024
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12:53 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/putin-1969963722.html
Путин призвал не бояться ставить перед собой много задач
Путин призвал не бояться ставить перед собой много задач - РИА Новости, 02.09.2024
Путин призвал не бояться ставить перед собой много задач
Президент России Владимир Путин заявил, что не нужно бояться ставить перед собой много задач - это позволит достичь больших результатов, а если времени на... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:53
2024-09-02T12:53
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не нужно бояться ставить перед собой много задач - это позволит достичь больших результатов, а если времени на что-то не хватает, значит человек все делает правильно и график со временем будет совершенствоваться. Президент в ходе поездки в республику Тыва провел открытый урок "Разговор о важном" в школе №20 имени Героев Отечества Кызыла. Одна из участниц, одиннадцатиклассница Жанна, рассказала ему, что занимается баскетболом и играет за сборную Тувы. Школьница посетовала, что ей не хватает времени больше ни на что, кроме учебы и тренировок, и спросила Путина, как бы он провел свой день, если бы не был президентом. "Мне трудно так сейчас представить, как бы (провел день), в сослагательном наклонении что-то изложить. На мой взгляд, то, что я сейчас скажу, важно: чем больше делаешь, тем больших результатов достигаешь, тем больше у тебя что-то получается", - ответил Путин. Он согласился, что "нужно все делать с умом, считать свое время, организовывать свой рабочий день". "Но чем больше задач ставишь перед собой, тем больших успехов добиваешься, поэтому не надо этого бояться, надо делать так, как вы сейчас делаете. Если времени не хватает на что-то, значит все правильно. Вот так дальше и продолжайте. Уверен, что вы будете совершенствовать свой график, будете определять приоритеты. Но чем больше вы всего делаете, тем быстрее вы найдете самое важное, чем вы хотите заниматься в жизни", - посоветовал президент.
https://ria.ru/20240902/lager-1969956227.html
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россия, кызыл, владимир путин, общество
Россия, Кызыл, Владимир Путин, Общество
Путин призвал не бояться ставить перед собой много задач

Путин призвал не бояться множества задач, они помогут достичь результатов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок Разговоры о важном во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не нужно бояться ставить перед собой много задач - это позволит достичь больших результатов, а если времени на что-то не хватает, значит человек все делает правильно и график со временем будет совершенствоваться.
Президент в ходе поездки в республику Тыва провел открытый урок "Разговор о важном" в школе №20 имени Героев Отечества Кызыла. Одна из участниц, одиннадцатиклассница Жанна, рассказала ему, что занимается баскетболом и играет за сборную Тувы. Школьница посетовала, что ей не хватает времени больше ни на что, кроме учебы и тренировок, и спросила Путина, как бы он провел свой день, если бы не был президентом.
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок Разговоры о важном во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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"Мне трудно так сейчас представить, как бы (провел день), в сослагательном наклонении что-то изложить. На мой взгляд, то, что я сейчас скажу, важно: чем больше делаешь, тем больших результатов достигаешь, тем больше у тебя что-то получается", - ответил Путин.
Он согласился, что "нужно все делать с умом, считать свое время, организовывать свой рабочий день".
"Но чем больше задач ставишь перед собой, тем больших успехов добиваешься, поэтому не надо этого бояться, надо делать так, как вы сейчас делаете. Если времени не хватает на что-то, значит все правильно. Вот так дальше и продолжайте. Уверен, что вы будете совершенствовать свой график, будете определять приоритеты. Но чем больше вы всего делаете, тем быстрее вы найдете самое важное, чем вы хотите заниматься в жизни", - посоветовал президент.
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