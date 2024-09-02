https://ria.ru/20240902/putin-1969963722.html

Путин призвал не бояться ставить перед собой много задач

Путин призвал не бояться ставить перед собой много задач - РИА Новости, 02.09.2024

Путин призвал не бояться ставить перед собой много задач

Президент России Владимир Путин заявил, что не нужно бояться ставить перед собой много задач - это позволит достичь больших результатов, а если времени на... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T12:53

2024-09-02T12:53

2024-09-02T12:53

россия

кызыл

владимир путин

общество

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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не нужно бояться ставить перед собой много задач - это позволит достичь больших результатов, а если времени на что-то не хватает, значит человек все делает правильно и график со временем будет совершенствоваться. Президент в ходе поездки в республику Тыва провел открытый урок "Разговор о важном" в школе №20 имени Героев Отечества Кызыла. Одна из участниц, одиннадцатиклассница Жанна, рассказала ему, что занимается баскетболом и играет за сборную Тувы. Школьница посетовала, что ей не хватает времени больше ни на что, кроме учебы и тренировок, и спросила Путина, как бы он провел свой день, если бы не был президентом. "Мне трудно так сейчас представить, как бы (провел день), в сослагательном наклонении что-то изложить. На мой взгляд, то, что я сейчас скажу, важно: чем больше делаешь, тем больших результатов достигаешь, тем больше у тебя что-то получается", - ответил Путин. Он согласился, что "нужно все делать с умом, считать свое время, организовывать свой рабочий день". "Но чем больше задач ставишь перед собой, тем больших успехов добиваешься, поэтому не надо этого бояться, надо делать так, как вы сейчас делаете. Если времени не хватает на что-то, значит все правильно. Вот так дальше и продолжайте. Уверен, что вы будете совершенствовать свой график, будете определять приоритеты. Но чем больше вы всего делаете, тем быстрее вы найдете самое важное, чем вы хотите заниматься в жизни", - посоветовал президент.

https://ria.ru/20240902/lager-1969956227.html

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Дарья Буймова

россия, кызыл, владимир путин, общество