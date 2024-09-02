Путин рассказал о том, что сформировало его как человека
Путин: школа, литература и семья влияют на формирование нашего мировоззрения
© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла. Архивное фото
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал в ходе открытого урока "Разговор о важном", что его сформировало как человека, и почему он стал работать в разведке.
"И я рос в простой семье, но всё-таки в среде, которая была настроена очень патриотично. Отец у меня воевал во время Великой Отечественной войны, мама была с ребёнком в блокадном Ленинграде. Все родственники, так или иначе, были причастны к событиям Великой Отечественной войны. Это были, знаете, такие простые, но очень цельные люди, именно цельные. И всё это вместе, и школа, и литература, семья, всё это влияет на формирование нашего мировоззрения. Всё это влияло и, судя по всему, и на меня. И я в конечном итоге тоже загорелся этим, хотел быть военным человеком", - сказал Путин.
Он добавил, что изначально хотел работать во внешней разведке Советского Союза, что у него и получилось. "Я не знаю, случайно, как у нас говорят, Господь управил. Либо так, вот так сложилась судьба", - добавил глава государства.