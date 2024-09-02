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Путин рассказал о том, что сформировало его как человека - РИА Новости, 02.09.2024
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12:10 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/putin-1969950746.html
Путин рассказал о том, что сформировало его как человека
Путин рассказал о том, что сформировало его как человека - РИА Новости, 02.09.2024
Путин рассказал о том, что сформировало его как человека
Президент России Владимир Путин рассказал в ходе открытого урока "Разговор о важном", что его сформировало как человека, и почему он стал работать в разведке. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:10
2024-09-02T12:10
общество
россия
ленинград
владимир путин
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал в ходе открытого урока "Разговор о важном", что его сформировало как человека, и почему он стал работать в разведке. "И я рос в простой семье, но всё-таки в среде, которая была настроена очень патриотично. Отец у меня воевал во время Великой Отечественной войны, мама была с ребёнком в блокадном Ленинграде. Все родственники, так или иначе, были причастны к событиям Великой Отечественной войны. Это были, знаете, такие простые, но очень цельные люди, именно цельные. И всё это вместе, и школа, и литература, семья, всё это влияет на формирование нашего мировоззрения. Всё это влияло и, судя по всему, и на меня. И я в конечном итоге тоже загорелся этим, хотел быть военным человеком", - сказал Путин. Он добавил, что изначально хотел работать во внешней разведке Советского Союза, что у него и получилось. "Я не знаю, случайно, как у нас говорят, Господь управил. Либо так, вот так сложилась судьба", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20240902/putin-1969936422.html
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общество, россия, ленинград, владимир путин
Общество, Россия, Ленинград, Владимир Путин
Путин рассказал о том, что сформировало его как человека

Путин: школа, литература и семья влияют на формирование нашего мировоззрения

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок Разговоры о важном во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла. Архивное фото
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал в ходе открытого урока "Разговор о важном", что его сформировало как человека, и почему он стал работать в разведке.
"И я рос в простой семье, но всё-таки в среде, которая была настроена очень патриотично. Отец у меня воевал во время Великой Отечественной войны, мама была с ребёнком в блокадном Ленинграде. Все родственники, так или иначе, были причастны к событиям Великой Отечественной войны. Это были, знаете, такие простые, но очень цельные люди, именно цельные. И всё это вместе, и школа, и литература, семья, всё это влияет на формирование нашего мировоззрения. Всё это влияло и, судя по всему, и на меня. И я в конечном итоге тоже загорелся этим, хотел быть военным человеком", - сказал Путин.
Он добавил, что изначально хотел работать во внешней разведке Советского Союза, что у него и получилось. "Я не знаю, случайно, как у нас говорят, Господь управил. Либо так, вот так сложилась судьба", - добавил глава государства.
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок Разговоры о важном во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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