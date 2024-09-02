https://ria.ru/20240902/putin-1969950746.html

Путин рассказал о том, что сформировало его как человека

Путин рассказал о том, что сформировало его как человека - РИА Новости, 02.09.2024

Путин рассказал о том, что сформировало его как человека

Президент России Владимир Путин рассказал в ходе открытого урока "Разговор о важном", что его сформировало как человека, и почему он стал работать в разведке. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T12:10

2024-09-02T12:10

2024-09-02T12:10

общество

россия

ленинград

владимир путин

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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал в ходе открытого урока "Разговор о важном", что его сформировало как человека, и почему он стал работать в разведке. "И я рос в простой семье, но всё-таки в среде, которая была настроена очень патриотично. Отец у меня воевал во время Великой Отечественной войны, мама была с ребёнком в блокадном Ленинграде. Все родственники, так или иначе, были причастны к событиям Великой Отечественной войны. Это были, знаете, такие простые, но очень цельные люди, именно цельные. И всё это вместе, и школа, и литература, семья, всё это влияет на формирование нашего мировоззрения. Всё это влияло и, судя по всему, и на меня. И я в конечном итоге тоже загорелся этим, хотел быть военным человеком", - сказал Путин. Он добавил, что изначально хотел работать во внешней разведке Советского Союза, что у него и получилось. "Я не знаю, случайно, как у нас говорят, Господь управил. Либо так, вот так сложилась судьба", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20240902/putin-1969936422.html

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общество, россия, ленинград, владимир путин