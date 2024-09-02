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Путин напомнил о планах развития железных дорог - РИА Новости, 02.09.2024
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11:56 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/putin-1969942391.html
Путин напомнил о планах развития железных дорог
Путин напомнил о планах развития железных дорог - РИА Новости, 02.09.2024
Путин напомнил о планах развития железных дорог
Президент России Владимир Путин напомнил о больших планах развития железных дорог Восточного полигона. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T11:56
2024-09-02T11:56
экономика
россия
республика тыва
владимир путин
ржд
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил о больших планах развития железных дорог Восточного полигона. Одна из участниц открытого урока "Разговор о важном" в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла", задала президенту вопрос о продолжении строительства железнодорожных путей в Республику Тыва из других регионов. "У нас большие планы в развитии железных дорог и прежде всего так называемого Восточного полигона. То есть всего, что связано с развитием транспорта и в том числе железных дорог в направлении азиатских рынков, потому что уровень, объем товарооборота у нас растет, и не хватает провозных мощностей, поэтому мы точно совершенно будем это делать", - заявил Путин во время открытого урока. РЖД в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного полигона стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он рассчитан до 2024 года и предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн со 158 миллионов тонн в 2022 году. Холдинг РЖД ведет предпроектные работы и по третьему этапу. Он разделен на подэтапы, исходя из прогноза увеличения грузооборота. Первый предполагает рост провозной способности до 197 миллионов тонн. РЖД сообщали, что для достижения провозной способности Восточного полигона к 2032 году не менее 255 миллионов тонн в год необходимо строительство новых инженерных сооружений.
https://ria.ru/20240902/putin-1969935689.html
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экономика, россия, республика тыва, владимир путин, ржд
Экономика, Россия, Республика Тыва, Владимир Путин, РЖД
Путин напомнил о планах развития железных дорог

Путин напомнил о планах развития железных дорог Восточного полигона

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок Разговоры о важном во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
Читать ria.ru в
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил о больших планах развития железных дорог Восточного полигона.
Одна из участниц открытого урока "Разговор о важном" в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла", задала президенту вопрос о продолжении строительства железнодорожных путей в Республику Тыва из других регионов.
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок Разговоры о важном во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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"У нас большие планы в развитии железных дорог и прежде всего так называемого Восточного полигона. То есть всего, что связано с развитием транспорта и в том числе железных дорог в направлении азиатских рынков, потому что уровень, объем товарооборота у нас растет, и не хватает провозных мощностей, поэтому мы точно совершенно будем это делать", - заявил Путин во время открытого урока.
РЖД в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного полигона стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он рассчитан до 2024 года и предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн со 158 миллионов тонн в 2022 году. Холдинг РЖД ведет предпроектные работы и по третьему этапу. Он разделен на подэтапы, исходя из прогноза увеличения грузооборота. Первый предполагает рост провозной способности до 197 миллионов тонн.
РЖД сообщали, что для достижения провозной способности Восточного полигона к 2032 году не менее 255 миллионов тонн в год необходимо строительство новых инженерных сооружений.
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