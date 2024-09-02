https://ria.ru/20240902/putin-1969942391.html

Путин напомнил о планах развития железных дорог

Путин напомнил о планах развития железных дорог - РИА Новости, 02.09.2024

Путин напомнил о планах развития железных дорог

Президент России Владимир Путин напомнил о больших планах развития железных дорог Восточного полигона. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T11:56

2024-09-02T11:56

2024-09-02T11:56

экономика

россия

республика тыва

владимир путин

ржд

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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил о больших планах развития железных дорог Восточного полигона. Одна из участниц открытого урока "Разговор о важном" в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла", задала президенту вопрос о продолжении строительства железнодорожных путей в Республику Тыва из других регионов. "У нас большие планы в развитии железных дорог и прежде всего так называемого Восточного полигона. То есть всего, что связано с развитием транспорта и в том числе железных дорог в направлении азиатских рынков, потому что уровень, объем товарооборота у нас растет, и не хватает провозных мощностей, поэтому мы точно совершенно будем это делать", - заявил Путин во время открытого урока. РЖД в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного полигона стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он рассчитан до 2024 года и предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн со 158 миллионов тонн в 2022 году. Холдинг РЖД ведет предпроектные работы и по третьему этапу. Он разделен на подэтапы, исходя из прогноза увеличения грузооборота. Первый предполагает рост провозной способности до 197 миллионов тонн. РЖД сообщали, что для достижения провозной способности Восточного полигона к 2032 году не менее 255 миллионов тонн в год необходимо строительство новых инженерных сооружений.

https://ria.ru/20240902/putin-1969935689.html

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республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, республика тыва, владимир путин, ржд