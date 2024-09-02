https://ria.ru/20240902/putin-1969942391.html
Путин напомнил о планах развития железных дорог
Путин напомнил о планах развития железных дорог - РИА Новости, 02.09.2024
Путин напомнил о планах развития железных дорог
Президент России Владимир Путин напомнил о больших планах развития железных дорог Восточного полигона. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T11:56
2024-09-02T11:56
2024-09-02T11:56
экономика
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республика тыва
владимир путин
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил о больших планах развития железных дорог Восточного полигона. Одна из участниц открытого урока "Разговор о важном" в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла", задала президенту вопрос о продолжении строительства железнодорожных путей в Республику Тыва из других регионов. "У нас большие планы в развитии железных дорог и прежде всего так называемого Восточного полигона. То есть всего, что связано с развитием транспорта и в том числе железных дорог в направлении азиатских рынков, потому что уровень, объем товарооборота у нас растет, и не хватает провозных мощностей, поэтому мы точно совершенно будем это делать", - заявил Путин во время открытого урока. РЖД в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного полигона стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он рассчитан до 2024 года и предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн со 158 миллионов тонн в 2022 году. Холдинг РЖД ведет предпроектные работы и по третьему этапу. Он разделен на подэтапы, исходя из прогноза увеличения грузооборота. Первый предполагает рост провозной способности до 197 миллионов тонн. РЖД сообщали, что для достижения провозной способности Восточного полигона к 2032 году не менее 255 миллионов тонн в год необходимо строительство новых инженерных сооружений.
https://ria.ru/20240902/putin-1969935689.html
https://ria.ru/20240708/bam-1957637323.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, республика тыва, владимир путин, ржд
Экономика, Россия, Республика Тыва, Владимир Путин, РЖД
Путин напомнил о планах развития железных дорог
Путин напомнил о планах развития железных дорог Восточного полигона
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил о больших планах развития железных дорог Восточного полигона.
Одна из участниц открытого урока "Разговор о важном" в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла", задала президенту вопрос о продолжении строительства железнодорожных путей в Республику Тыва
из других регионов.
"У нас большие планы в развитии железных дорог и прежде всего так называемого Восточного полигона. То есть всего, что связано с развитием транспорта и в том числе железных дорог в направлении азиатских рынков, потому что уровень, объем товарооборота у нас растет, и не хватает провозных мощностей, поэтому мы точно совершенно будем это делать", - заявил Путин во время открытого урока.
РЖД
в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного полигона стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он рассчитан до 2024 года и предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн со 158 миллионов тонн в 2022 году. Холдинг РЖД ведет предпроектные работы и по третьему этапу. Он разделен на подэтапы, исходя из прогноза увеличения грузооборота. Первый предполагает рост провозной способности до 197 миллионов тонн.
РЖД сообщали, что для достижения провозной способности Восточного полигона к 2032 году не менее 255 миллионов тонн в год необходимо строительство новых инженерных сооружений.