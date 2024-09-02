https://ria.ru/20240902/putin-1969936761.html

Путин назвал IT-сферу одним из самых важных направлений

Путин назвал IT-сферу одним из самых важных направлений - РИА Новости, 02.09.2024

Путин назвал IT-сферу одним из самых важных направлений

IT-сфера - одно из важнейших направлений, которым занимается государство, от эффективности страны в этой сфере зависит будущее России, заявил президент РФ... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T11:36

2024-09-02T11:36

2024-09-02T11:48

россия

кызыл

владимир путин

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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. IT-сфера - одно из важнейших направлений, которым занимается государство, от эффективности страны в этой сфере зависит будущее России, заявил президент РФ Владимир Путин."IT-сфера – это одно из важнейших направлений, которым занимается государство, потому что от того, насколько эффективно мы будем работать в этой сфере, без всякого сомнения, зависит будущее нашей страны", - сказал президент на открытом уроке "Разговор о важном", который проходит в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла.Путин также отметил, что Россия достаточно неплохо работает в данной отрасли."Надо сказать, что мы достаточно неплохо здесь работаем. Применение IT-технологий в сфере государственного управления является одним из наиболее ярких направлений даже по сравнению с нашими конкурентами. Но нам нужно, безусловно, сделать так, чтобы практически 100% госуслуг в ближайшие годы предоставлялось в электронном виде", - добавил глава государства.

https://radiosputnik.ru/20240902/putin-1969913492.html

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россия, кызыл, владимир путин