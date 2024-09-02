https://ria.ru/20240902/putin-1969936761.html
Путин назвал IT-сферу одним из самых важных направлений
Путин назвал IT-сферу одним из самых важных направлений - РИА Новости, 02.09.2024
Путин назвал IT-сферу одним из самых важных направлений
IT-сфера - одно из важнейших направлений, которым занимается государство, от эффективности страны в этой сфере зависит будущее России, заявил президент РФ... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T11:36
2024-09-02T11:36
2024-09-02T11:48
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. IT-сфера - одно из важнейших направлений, которым занимается государство, от эффективности страны в этой сфере зависит будущее России, заявил президент РФ Владимир Путин."IT-сфера – это одно из важнейших направлений, которым занимается государство, потому что от того, насколько эффективно мы будем работать в этой сфере, без всякого сомнения, зависит будущее нашей страны", - сказал президент на открытом уроке "Разговор о важном", который проходит в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла.Путин также отметил, что Россия достаточно неплохо работает в данной отрасли."Надо сказать, что мы достаточно неплохо здесь работаем. Применение IT-технологий в сфере государственного управления является одним из наиболее ярких направлений даже по сравнению с нашими конкурентами. Но нам нужно, безусловно, сделать так, чтобы практически 100% госуслуг в ближайшие годы предоставлялось в электронном виде", - добавил глава государства.
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россия, кызыл, владимир путин
Россия, Кызыл, Владимир Путин
Путин назвал IT-сферу одним из самых важных направлений
Путин: от эффективности IT-сферы зависит будущее страны
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. IT-сфера - одно из важнейших направлений, которым занимается государство, от эффективности страны в этой сфере зависит будущее России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"IT-сфера – это одно из важнейших направлений, которым занимается государство, потому что от того, насколько эффективно мы будем работать в этой сфере, без всякого сомнения, зависит будущее нашей страны", - сказал президент на открытом уроке "Разговор о важном", который проходит в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла
.
Путин также отметил, что Россия достаточно неплохо работает в данной отрасли.
"Надо сказать, что мы достаточно неплохо здесь работаем. Применение IT-технологий в сфере государственного управления является одним из наиболее ярких направлений даже по сравнению с нашими конкурентами. Но нам нужно, безусловно, сделать так, чтобы практически 100% госуслуг в ближайшие годы предоставлялось в электронном виде", - добавил глава государства.