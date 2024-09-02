https://ria.ru/20240902/putin-1969936422.html

Путин поддержал идею организовать туры к 85-летию Победы

Путин поддержал идею организовать туры к 85-летию Победы - РИА Новости, 02.09.2024

Путин поддержал идею организовать туры к 85-летию Победы

Президент России Владимир Путин назвал хорошей идею организовать туры по местам сражений к 85-летию Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T11:32

2024-09-02T11:32

2024-09-02T11:32

общество

россия

кызыл

белоруссия

владимир путин

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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошей идею организовать туры по местам сражений к 85-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ходе открытого урока "Разговор о важном" в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла девятиклассник Артем Ткаченко из школы №1 Кызыла выступил с предложением организовать поездки по местам сражений Великой Отечественной войны к 85-летию Победы. "Хорошая идея, так же, как и создание постояннодействующих детских молодежных лагерей... У нас в целом такие программы есть, и совместно с Белоруссией мы делаем программы такие и внутри страны, но, безусловно, если вы на это обращаете внимание, то это направление должно быть продолжено", - сказал глава государства на открытом уроке "Разговор о важном", который прошел в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла.

https://ria.ru/20240902/putin-1969913790.html

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кызыл

белоруссия

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Дарья Буймова

общество, россия, кызыл, белоруссия, владимир путин