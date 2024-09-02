Путин поддержал идею организовать туры к 85-летию Победы
Путин назвал идею организовать туры по местам сражений к 85-летию Победы хорошей
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошей идею организовать туры по местам сражений к 85-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В ходе открытого урока "Разговор о важном" в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла девятиклассник Артем Ткаченко из школы №1 Кызыла выступил с предложением организовать поездки по местам сражений Великой Отечественной войны к 85-летию Победы.
"Хорошая идея, так же, как и создание постояннодействующих детских молодежных лагерей... У нас в целом такие программы есть, и совместно с Белоруссией мы делаем программы такие и внутри страны, но, безусловно, если вы на это обращаете внимание, то это направление должно быть продолжено", - сказал глава государства на открытом уроке "Разговор о важном", который прошел в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла.