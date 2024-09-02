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Путин поддержал идею организовать туры к 85-летию Победы - РИА Новости, 02.09.2024
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11:32 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/putin-1969936422.html
Путин поддержал идею организовать туры к 85-летию Победы
Путин поддержал идею организовать туры к 85-летию Победы - РИА Новости, 02.09.2024
Путин поддержал идею организовать туры к 85-летию Победы
Президент России Владимир Путин назвал хорошей идею организовать туры по местам сражений к 85-летию Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T11:32
2024-09-02T11:32
общество
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кызыл
белоруссия
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошей идею организовать туры по местам сражений к 85-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ходе открытого урока "Разговор о важном" в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла девятиклассник Артем Ткаченко из школы №1 Кызыла выступил с предложением организовать поездки по местам сражений Великой Отечественной войны к 85-летию Победы. "Хорошая идея, так же, как и создание постояннодействующих детских молодежных лагерей... У нас в целом такие программы есть, и совместно с Белоруссией мы делаем программы такие и внутри страны, но, безусловно, если вы на это обращаете внимание, то это направление должно быть продолжено", - сказал глава государства на открытом уроке "Разговор о важном", который прошел в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла.
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общество, россия, кызыл, белоруссия, владимир путин
Общество, Россия, Кызыл, Белоруссия, Владимир Путин
Путин поддержал идею организовать туры к 85-летию Победы

Путин назвал идею организовать туры по местам сражений к 85-летию Победы хорошей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок Разговоры о важном во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошей идею организовать туры по местам сражений к 85-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В ходе открытого урока "Разговор о важном" в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла девятиклассник Артем Ткаченко из школы №1 Кызыла выступил с предложением организовать поездки по местам сражений Великой Отечественной войны к 85-летию Победы.
"Хорошая идея, так же, как и создание постояннодействующих детских молодежных лагерей... У нас в целом такие программы есть, и совместно с Белоруссией мы делаем программы такие и внутри страны, но, безусловно, если вы на это обращаете внимание, то это направление должно быть продолжено", - сказал глава государства на открытом уроке "Разговор о важном", который прошел в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла.
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок Разговоры о важном во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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