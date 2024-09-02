https://ria.ru/20240902/putin-1969931231.html
Путин рассказал, что члены его семьи изучают китайский язык
Путин рассказал, что члены его семьи изучают китайский язык - РИА Новости, 02.09.2024
Путин рассказал, что члены его семьи изучают китайский язык
Президент РФ Владимир Путин рассказал про растущий в России интерес к изучению китайского языка, в том числе в его семье. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T11:23
2024-09-02T11:23
2024-09-02T11:27
общество
россия
китай
владимир путин
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал про растущий в России интерес к изучению китайского языка, в том числе в его семье. "Сейчас у нас растет интерес к китайскому языку. Почему? Да потому, что контактов много, бизнес развивается соответствующим образом, очень много партнеров появляется между Россией и Китаем, они появляются естественным образом", - сказал президент на открытом уроке "Разговор о важном", который проходит в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла. Он отметил, что в Китае тоже растет интерес к русскому языку. "Члены моей семьи говорят тоже маленькие на китайском языке, говорят свободно", - сказал Путин. По его словам, это не значит, что теперь нужно забыть свой интерес к английскому языку. "Английский язык – это великий язык, он очень много дал человечеству с точки зрения объединения знаний, объединения людей в области культуры и так далее", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240506/superjob-1944043499.html
https://ria.ru/20240517/putin-1946620179.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, китай, владимир путин
Общество, Россия, Китай, Владимир Путин
Путин рассказал, что члены его семьи изучают китайский язык
Путин рассказал о росте интереса к изучению китайского, в том числе в его семье
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал про растущий в России интерес к изучению китайского языка, в том числе в его семье.
"Сейчас у нас растет интерес к китайскому языку. Почему? Да потому, что контактов много, бизнес развивается соответствующим образом, очень много партнеров появляется между Россией и Китаем
, они появляются естественным образом", - сказал президент на открытом уроке "Разговор о важном", который проходит в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла.
Он отметил, что в Китае тоже растет интерес к русскому языку.
"Члены моей семьи говорят тоже маленькие на китайском языке, говорят свободно", - сказал Путин.
По его словам, это не значит, что теперь нужно забыть свой интерес к английскому языку.
"Английский язык – это великий язык, он очень много дал человечеству с точки зрения объединения знаний, объединения людей в области культуры и так далее", - сказал Путин.