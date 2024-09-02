https://ria.ru/20240902/putin-1969931231.html

Путин рассказал, что члены его семьи изучают китайский язык

Путин рассказал, что члены его семьи изучают китайский язык - РИА Новости, 02.09.2024

Путин рассказал, что члены его семьи изучают китайский язык

Президент РФ Владимир Путин рассказал про растущий в России интерес к изучению китайского языка, в том числе в его семье. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T11:23

2024-09-02T11:23

2024-09-02T11:27

общество

россия

китай

владимир путин

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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал про растущий в России интерес к изучению китайского языка, в том числе в его семье. "Сейчас у нас растет интерес к китайскому языку. Почему? Да потому, что контактов много, бизнес развивается соответствующим образом, очень много партнеров появляется между Россией и Китаем, они появляются естественным образом", - сказал президент на открытом уроке "Разговор о важном", который проходит в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла. Он отметил, что в Китае тоже растет интерес к русскому языку. "Члены моей семьи говорят тоже маленькие на китайском языке, говорят свободно", - сказал Путин. По его словам, это не значит, что теперь нужно забыть свой интерес к английскому языку. "Английский язык – это великий язык, он очень много дал человечеству с точки зрения объединения знаний, объединения людей в области культуры и так далее", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240506/superjob-1944043499.html

https://ria.ru/20240517/putin-1946620179.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, китай, владимир путин