https://ria.ru/20240902/putin-1969929384.html

Популярность вейпов вызывает беспокойство, заявил Путин

Популярность вейпов вызывает беспокойство, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2024

Популярность вейпов вызывает беспокойство, заявил Путин

Популярность вейпов вызывает беспокойство, молодежь считает это модным, но не думает о последствиях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T11:20

2024-09-02T11:20

2024-09-02T11:44

общество

владимир путин

россия

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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Популярность вейпов вызывает беспокойство, молодежь считает это модным, но не думает о последствиях, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно понимание, к чему приводят вредные привычки... особенно молодые люди не задумываются об этом. Кажется, что это модно, это круто, курить электронные сигареты, но никто не думает о том, что возникают проблемы с памятью, проблемы с общим физическим состоянием, проблемы с иммунитетом... для молодых людей, что самое важное, репродуктивная функция снижается", - сказал глава государства на открытом уроке "Разговор о важном", который прошел в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла".Ранее Минздрав предупредил о новой болезни, которую вызывают вейпы и электронные сигареты. В ведомстве сообщили, что вейпы вызывают болезнь EVALI, симптомы которой похожи на COVID, это острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет.Госдума в осеннюю сессию может рассмотреть межфракционный законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, сообщил ранее РИА Новости один из авторов законопроекта, глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

https://ria.ru/20240829/minzdrav-1969155992.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, владимир путин, россия