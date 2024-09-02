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Популярность вейпов вызывает беспокойство, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2024
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11:20 02.09.2024 (обновлено: 11:44 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/putin-1969929384.html
Популярность вейпов вызывает беспокойство, заявил Путин
Популярность вейпов вызывает беспокойство, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2024
Популярность вейпов вызывает беспокойство, заявил Путин
Популярность вейпов вызывает беспокойство, молодежь считает это модным, но не думает о последствиях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T11:20
2024-09-02T11:44
общество
владимир путин
россия
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Популярность вейпов вызывает беспокойство, молодежь считает это модным, но не думает о последствиях, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно понимание, к чему приводят вредные привычки... особенно молодые люди не задумываются об этом. Кажется, что это модно, это круто, курить электронные сигареты, но никто не думает о том, что возникают проблемы с памятью, проблемы с общим физическим состоянием, проблемы с иммунитетом... для молодых людей, что самое важное, репродуктивная функция снижается", - сказал глава государства на открытом уроке "Разговор о важном", который прошел в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла".Ранее Минздрав предупредил о новой болезни, которую вызывают вейпы и электронные сигареты. В ведомстве сообщили, что вейпы вызывают болезнь EVALI, симптомы которой похожи на COVID, это острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет.Госдума в осеннюю сессию может рассмотреть межфракционный законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, сообщил ранее РИА Новости один из авторов законопроекта, глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
https://ria.ru/20240829/minzdrav-1969155992.html
https://ria.ru/20240617/pulmonolog-1953304971.html
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Популярность вейпов вызывает беспокойство, заявил Путин

Путин: молодежь считает вейпы модными, но не думает о последствиях

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрохожий на улице в Москве
Прохожий на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Популярность вейпов вызывает беспокойство, молодежь считает это модным, но не думает о последствиях, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нужно понимание, к чему приводят вредные привычки... особенно молодые люди не задумываются об этом. Кажется, что это модно, это круто, курить электронные сигареты, но никто не думает о том, что возникают проблемы с памятью, проблемы с общим физическим состоянием, проблемы с иммунитетом... для молодых людей, что самое важное, репродуктивная функция снижается", - сказал глава государства на открытом уроке "Разговор о важном", который прошел в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла".
Вейп - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Россиян предупредили о новой болезни, которую вызывают вейпы
29 августа, 11:07
Ранее Минздрав предупредил о новой болезни, которую вызывают вейпы и электронные сигареты. В ведомстве сообщили, что вейпы вызывают болезнь EVALI, симптомы которой похожи на COVID, это острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет.
Госдума в осеннюю сессию может рассмотреть межфракционный законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, сообщил ранее РИА Новости один из авторов законопроекта, глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Вейп - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Пульмонолог рассказал об опасности курения вейпов
17 июня, 03:15
 
ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
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