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Путин объяснил, почему Киев не готов к прекращению боевых действий - РИА Новости, 02.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:14 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/putin-1969924090.html
Путин объяснил, почему Киев не готов к прекращению боевых действий
Путин объяснил, почему Киев не готов к прекращению боевых действий - РИА Новости, 02.09.2024
Путин объяснил, почему Киев не готов к прекращению боевых действий
Действующие власти Украины не заинтересованы в прекращении боевых действий, поскольку не готовы проводить президентские выборы, заявил президент России Владимир РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T11:14
2024-09-02T11:14
специальная военная операция на украине
киев
украина
россия
владимир путин
в мире
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Действующие власти Украины не заинтересованы в прекращении боевых действий, поскольку не готовы проводить президентские выборы, заявил президент России Владимир Путин. "Если прекратятся боевые действия, украинским властям придется отменять военное положение, а после отмены военного положения нужно сразу проводить президентские выборы. Действующие власти явно к этому не готовы, шансов быть переизбранными у них немного. И поэтому они не заинтересованы в прекращении боевых действий, поэтому они учинили эту провокацию в Курской области, а до этого пытались осуществить такую же провокацию в Белгородской области", - сказал Путин на открытом уроке "Разговор о важном", которых проходит в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла.
https://ria.ru/20240902/ukraina-1969907594.html
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Путин: если прекратятся боевые действия, то Киеву придется отменять военное положение
Если прекратятся боевые действия, то Киеву придется отменять военное положение, а он в этом не заинтересован, заявил Путин. Президент России рассказал, почему Украина пошла на вторжение в Курскую область и выразил уверенность, что эта провокация провалится.
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киев, украина, россия, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин объяснил, почему Киев не готов к прекращению боевых действий

Путин: Киев не готов к прекращению боев, так как не хочет проводить выборы

Читать ria.ru в
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Действующие власти Украины не заинтересованы в прекращении боевых действий, поскольку не готовы проводить президентские выборы, заявил президент России Владимир Путин.
"Если прекратятся боевые действия, украинским властям придется отменять военное положение, а после отмены военного положения нужно сразу проводить президентские выборы. Действующие власти явно к этому не готовы, шансов быть переизбранными у них немного. И поэтому они не заинтересованы в прекращении боевых действий, поэтому они учинили эту провокацию в Курской области, а до этого пытались осуществить такую же провокацию в Белгородской области", - сказал Путин на открытом уроке "Разговор о важном", которых проходит в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаРоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
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