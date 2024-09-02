https://ria.ru/20240902/putin-1969924090.html

Путин объяснил, почему Киев не готов к прекращению боевых действий

Путин объяснил, почему Киев не готов к прекращению боевых действий - РИА Новости, 02.09.2024

Путин объяснил, почему Киев не готов к прекращению боевых действий

Действующие власти Украины не заинтересованы в прекращении боевых действий, поскольку не готовы проводить президентские выборы, заявил президент России Владимир РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T11:14

2024-09-02T11:14

2024-09-02T11:14

специальная военная операция на украине

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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Действующие власти Украины не заинтересованы в прекращении боевых действий, поскольку не готовы проводить президентские выборы, заявил президент России Владимир Путин. "Если прекратятся боевые действия, украинским властям придется отменять военное положение, а после отмены военного положения нужно сразу проводить президентские выборы. Действующие власти явно к этому не готовы, шансов быть переизбранными у них немного. И поэтому они не заинтересованы в прекращении боевых действий, поэтому они учинили эту провокацию в Курской области, а до этого пытались осуществить такую же провокацию в Белгородской области", - сказал Путин на открытом уроке "Разговор о важном", которых проходит в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла.

https://ria.ru/20240902/ukraina-1969907594.html

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Путин: если прекратятся боевые действия, то Киеву придется отменять военное положение Если прекратятся боевые действия, то Киеву придется отменять военное положение, а он в этом не заинтересован, заявил Путин. Президент России рассказал, почему Украина пошла на вторжение в Курскую область и выразил уверенность, что эта провокация провалится. 2024-09-02T11:14 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, украина, россия, владимир путин, в мире