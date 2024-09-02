Путин призвал разобраться с украинскими бандитами в Курской области
Путин: Россия не отказывалась от переговоров, но надо разобраться с бандитами
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
КЫЗЫЛ, 2 сен — РИА Новости. Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области, стремившимися дестабилизировать обстановку в приграничных районах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Их расчет был на то, чтобы прекратить наши наступательные действия на главных участках в Донбассе. Результат известен. Люди испытывают и проходят тяжелые испытания, особенно в Курской области. Но главной задачей, которую противник ставил перед собой - остановить наше наступление в Донбассе - они не достигли. Более того, таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было… Надо, конечно, разобраться с этими украинскими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, а именно в Курскую область с их попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье", - сказал президент на открытом уроке "Разговор о важном", который проходит в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла".
"Возникнет и желание действительно, не на словах, а на деле, переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами. Мы никогда от этого не отказывались, но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, а именно в Курскую область, и с их попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом", - ответил ей президент.