https://ria.ru/20240902/putin-1969923288.html

Путин призвал разобраться с украинскими бандитами в Курской области

Путин призвал разобраться с украинскими бандитами в Курской области - РИА Новости, 02.09.2024

Путин призвал разобраться с украинскими бандитами в Курской области

Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области, стремившимися дестабилизировать обстановку в приграничных районах, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T11:10

2024-09-02T11:10

2024-09-02T12:33

курская область

донбасс

россия

владимир путин

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969914258_0:0:2652:1493_1920x0_80_0_0_bf09d1010b8c2e2a4aea630ad7771abb.jpg

КЫЗЫЛ, 2 сен — РИА Новости. Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области, стремившимися дестабилизировать обстановку в приграничных районах, заявил президент РФ Владимир Путин. "Их расчет был на то, чтобы прекратить наши наступательные действия на главных участках в Донбассе. Результат известен. Люди испытывают и проходят тяжелые испытания, особенно в Курской области. Но главной задачей, которую противник ставил перед собой - остановить наше наступление в Донбассе - они не достигли. Более того, таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было… Надо, конечно, разобраться с этими украинскими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, а именно в Курскую область с их попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье", - сказал президент на открытом уроке "Разговор о важном", который проходит в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла"."Возникнет и желание действительно, не на словах, а на деле, переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами. Мы никогда от этого не отказывались, но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, а именно в Курскую область, и с их попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом", - ответил ей президент.

https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html

курская область

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, донбасс, россия, владимир путин, безопасность