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Путин призвал разобраться с украинскими бандитами в Курской области - РИА Новости, 02.09.2024
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11:10 02.09.2024 (обновлено: 12:33 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/putin-1969923288.html
Путин призвал разобраться с украинскими бандитами в Курской области
Путин призвал разобраться с украинскими бандитами в Курской области - РИА Новости, 02.09.2024
Путин призвал разобраться с украинскими бандитами в Курской области
Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области, стремившимися дестабилизировать обстановку в приграничных районах, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T11:10
2024-09-02T12:33
курская область
донбасс
россия
владимир путин
безопасность
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КЫЗЫЛ, 2 сен — РИА Новости. Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области, стремившимися дестабилизировать обстановку в приграничных районах, заявил президент РФ Владимир Путин. "Их расчет был на то, чтобы прекратить наши наступательные действия на главных участках в Донбассе. Результат известен. Люди испытывают и проходят тяжелые испытания, особенно в Курской области. Но главной задачей, которую противник ставил перед собой - остановить наше наступление в Донбассе - они не достигли. Более того, таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было… Надо, конечно, разобраться с этими украинскими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, а именно в Курскую область с их попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье", - сказал президент на открытом уроке "Разговор о важном", который проходит в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла"."Возникнет и желание действительно, не на словах, а на деле, переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами. Мы никогда от этого не отказывались, но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, а именно в Курскую область, и с их попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом", - ответил ей президент.
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курская область, донбасс, россия, владимир путин, безопасность
Курская область, Донбасс, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин призвал разобраться с украинскими бандитами в Курской области

Путин: Россия не отказывалась от переговоров, но надо разобраться с бандитами

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок Разговоры о важном во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
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КЫЗЫЛ, 2 сен — РИА Новости. Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области, стремившимися дестабилизировать обстановку в приграничных районах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Их расчет был на то, чтобы прекратить наши наступательные действия на главных участках в Донбассе. Результат известен. Люди испытывают и проходят тяжелые испытания, особенно в Курской области. Но главной задачей, которую противник ставил перед собой - остановить наше наступление в Донбассе - они не достигли. Более того, таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было… Надо, конечно, разобраться с этими украинскими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, а именно в Курскую область с их попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье", - сказал президент на открытом уроке "Разговор о важном", который проходит в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла".
"Возникнет и желание действительно, не на словах, а на деле, переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами. Мы никогда от этого не отказывались, но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, а именно в Курскую область, и с их попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом", - ответил ей президент.
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Курская областьДонбассРоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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