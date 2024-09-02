https://ria.ru/20240902/putin-1969921499.html

Путин пообещал обсудить с главой Тувы поддержку проектов по туризму

Путин пообещал обсудить с главой Тувы поддержку проектов по туризму - РИА Новости, 02.09.2024

Путин пообещал обсудить с главой Тувы поддержку проектов по туризму

Президент России Владимир Путин пообещал позже обсудить с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом поддержку проектов по туризму. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T11:07

2024-09-02T11:07

2024-09-02T11:09

общество

россия

кызыл

республика тыва

владимир путин

владислав ховалыг

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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал позже обсудить с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом поддержку проектов по туризму. "Обязательно посмотрим. Что касается вот этих мест, где отдыхают и проходят определенную подготовку молодые люди, школьники и студенты, у нас таких точек в России достаточно много и их количество увеличивается. Это очень правильно. Мы будем дальше идти по этому пути, поэтому обязательно, я вам обещаю, сегодня, когда мы будем с коллегами обсуждать благоразвитие, на это тоже обратим внимание", - сказал президент на открытом уроке "Разговор о важном", который проходит в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла. Путин также отметил, что даст соответствующие поручения правительству РФ, администрации, чтобы в программах развития российских лагерей обязательно учли предложения школьника из Кызыла по улучшению условий в лагерях, озвученные в ходе открытого урока.

https://ria.ru/20240613/lama-1952257451.html

россия

кызыл

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, кызыл, республика тыва, владимир путин, владислав ховалыг