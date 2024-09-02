Путин пообещал обсудить с главой Тувы поддержку проектов по туризму
Путин пообещал позже обсудить с главой Тувы Ховалыгом поддержку туризма
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал позже обсудить с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом поддержку проектов по туризму.
"Обязательно посмотрим. Что касается вот этих мест, где отдыхают и проходят определенную подготовку молодые люди, школьники и студенты, у нас таких точек в России достаточно много и их количество увеличивается. Это очень правильно. Мы будем дальше идти по этому пути, поэтому обязательно, я вам обещаю, сегодня, когда мы будем с коллегами обсуждать благоразвитие, на это тоже обратим внимание", - сказал президент на открытом уроке "Разговор о важном", который проходит в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла.
Путин также отметил, что даст соответствующие поручения правительству РФ, администрации, чтобы в программах развития российских лагерей обязательно учли предложения школьника из Кызыла по улучшению условий в лагерях, озвученные в ходе открытого урока.