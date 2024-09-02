https://ria.ru/20240902/putin-1969919476.html

Путин рассказал, что спит шесть часов в сутки

Путин рассказал, что спит шесть часов в сутки - РИА Новости, 02.09.2024

Путин рассказал, что спит шесть часов в сутки

Президент России Владимир Путин рассказал, что обычно спит шесть часов в сутки, отметив, что этого недостаточно. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T11:03

2024-09-02T11:03

2024-09-02T11:11

общество

россия

кызыл

владимир путин

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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что обычно спит шесть часов в сутки, отметив, что этого недостаточно. Глава государства принял участие в открытом уроке "Разговор о важном" в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле. Во время урока десятилетний ученик Богдан Ремарчук спросил президента, сколько часов он спит и отдыхает, чтобы быть в такой хорошей форме. "Соврать неудобно, скажу как есть, но пример нехороший. Ты пример с меня в этом смысле не бери. Я сегодня спал четыре часа, это маловато. А так обычно сплю шесть часов. А ты должен спать нормально, как минимум восемь", - ответил президент школьнику. Путин добавил, что Богдану нужно быть в форме и ему самому тоже. "То, что я сегодня спал четыре (часа), а всего сплю шесть, - это не потому, что я такой занятый человек, а потому, что не могу должным образом организовать свой рабочий день", - объяснил Путин. Президент добавил, что постарается сделать из этого выводы. "И тебе советую. Ладно?" - сказал он. "Да", - ответил Богдан. Путин пожелал ему успехов.

https://ria.ru/20240902/putin-1969918257.html

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кызыл

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"Соврать неудобно, но пример нехороший": Путин о том, сколько он спит "Соврать неудобно, но пример нехороший" Путина на открытом уроке в Кызыле спросили, сколько он спит. Президент рассказал, что обычно шесть часов, но следовать такому примеру не стоит. 2024-09-02T11:03 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, кызыл, владимир путин