https://ria.ru/20240902/putin-1969919476.html
Путин рассказал, что спит шесть часов в сутки
Путин рассказал, что спит шесть часов в сутки - РИА Новости, 02.09.2024
Путин рассказал, что спит шесть часов в сутки
Президент России Владимир Путин рассказал, что обычно спит шесть часов в сутки, отметив, что этого недостаточно. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T11:03
2024-09-02T11:03
2024-09-02T11:11
общество
россия
кызыл
владимир путин
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что обычно спит шесть часов в сутки, отметив, что этого недостаточно. Глава государства принял участие в открытом уроке "Разговор о важном" в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле. Во время урока десятилетний ученик Богдан Ремарчук спросил президента, сколько часов он спит и отдыхает, чтобы быть в такой хорошей форме. "Соврать неудобно, скажу как есть, но пример нехороший. Ты пример с меня в этом смысле не бери. Я сегодня спал четыре часа, это маловато. А так обычно сплю шесть часов. А ты должен спать нормально, как минимум восемь", - ответил президент школьнику. Путин добавил, что Богдану нужно быть в форме и ему самому тоже. "То, что я сегодня спал четыре (часа), а всего сплю шесть, - это не потому, что я такой занятый человек, а потому, что не могу должным образом организовать свой рабочий день", - объяснил Путин. Президент добавил, что постарается сделать из этого выводы. "И тебе советую. Ладно?" - сказал он. "Да", - ответил Богдан. Путин пожелал ему успехов.
https://ria.ru/20240902/putin-1969918257.html
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"Соврать неудобно, но пример нехороший": Путин о том, сколько он спит
"Соврать неудобно, но пример нехороший"
Путина на открытом уроке в Кызыле спросили, сколько он спит. Президент рассказал, что обычно шесть часов, но следовать такому примеру не стоит.
2024-09-02T11:03
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РИА Новости
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общество, россия, кызыл, владимир путин
Общество, Россия, Кызыл, Владимир Путин
Путин рассказал, что спит шесть часов в сутки
Путин рассказал, что спит шесть часов в сутки, но этого недостаточно
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что обычно спит шесть часов в сутки, отметив, что этого недостаточно.
Глава государства принял участие в открытом уроке "Разговор о важном" в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле
. Во время урока десятилетний ученик Богдан Ремарчук спросил президента, сколько часов он спит и отдыхает, чтобы быть в такой хорошей форме.
"Соврать неудобно, скажу как есть, но пример нехороший. Ты пример с меня в этом смысле не бери. Я сегодня спал четыре часа, это маловато. А так обычно сплю шесть часов. А ты должен спать нормально, как минимум восемь", - ответил президент школьнику.
Путин добавил, что Богдану нужно быть в форме и ему самому тоже. "То, что я сегодня спал четыре (часа), а всего сплю шесть, - это не потому, что я такой занятый человек, а потому, что не могу должным образом организовать свой рабочий день", - объяснил Путин. Президент добавил, что постарается сделать из этого выводы. "И тебе советую. Ладно?" - сказал он. "Да", - ответил Богдан. Путин пожелал ему успехов.