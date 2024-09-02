https://ria.ru/20240902/putin-1969918860.html
Россия не теряет контактов с западными странами, заявил Путин
Россия не теряет контактов с западными странами, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2024
Россия не теряет контактов с западными странами, заявил Путин
Россия не теряет контактов с западными странами, несмотря на попытки элит в недружественных странах изолировать Москву, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T11:01
2024-09-02T11:01
2024-09-02T11:24
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владимир путин
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Россия не теряет контактов с западными странами, несмотря на попытки элит в недружественных странах изолировать Москву, заявил президент России Владимир Путин."Экономика западных стран высокотехнологичная, современная. Нам еще, безусловно, есть чему там поучиться. Контакты не пропадают на самом деле. Эти правящие элиты стараются изолировать, ясно, что ничего не получается, уже всем это понятно", - сказал Путин на открытом уроке "Разговор о важном", который проходит в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла".
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россия, владимир путин, москва
Россия, Владимир Путин, Москва
Россия не теряет контактов с западными странами, заявил Путин
Путин: страны Запада пытаются изолировать Россию, но у них не выходит