https://ria.ru/20240902/putin-1969918257.html

Путин дал совет школьнику из Тувы

Путин дал совет школьнику из Тувы - РИА Новости, 02.09.2024

Путин дал совет школьнику из Тувы

Президент России Владимир Путин посоветовал школьнику из Тувы копить на машину вместо мотоцикла, отметив, что мотоцикл - опасный вид транспорта. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T11:00

2024-09-02T11:00

2024-09-02T11:06

общество

россия

кызыл

владимир путин

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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посоветовал школьнику из Тувы копить на машину вместо мотоцикла, отметив, что мотоцикл - опасный вид транспорта. Глава государства принял участие в открытом уроке "Разговор о важном" в школе №20 имени Героев Отечества города Кызыла. Во время урока десятилетний Богдан Ремарчук рассказал президенту, что увлекается мототехникой. "Моя мечта - накопить на мотоцикл самому", - рассказал школьник. "Мотоцикл - опасный вид транспорта. Накопи на машину лучше, так спокойнее будет и папе, и маме", - посоветовал президент. "Мой папа в 14 лет накопил на машину сам", - ответил Богдан. "Вот давай, стремись к этому. Пример папы хороший", - сказал Путин. Президент уточнил, ездил ли Богдан сам на мотоцикле, тот ответил, что только на квадроцикле. "И квадроцикл опасно. Не езди на квадроцикле, не надо. Переворачивается постоянно, неустойчивый транспорт. Где-то по пересеченной местности тихонечко можно, гонять не нужно на нем. На машину копи лучше, ладно?" - сказал Путин. "Хорошо", - пообещал Богдан.

https://ria.ru/20240902/putin-1969913790.html

https://ria.ru/20240902/putin-1969914417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Мотоцикл – опасный вид транспорта": Путин дал совет школьнику из Кызыла "Мотоцикл – опасный вид транспорта… Накопи на машину лучше": Путин дал совет школьнику из Кызыла 2024-09-02T11:00 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, кызыл, владимир путин