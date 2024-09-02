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Путин дал совет школьнику из Тувы - РИА Новости, 02.09.2024
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11:00 02.09.2024 (обновлено: 11:06 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/putin-1969918257.html
Путин дал совет школьнику из Тувы
Путин дал совет школьнику из Тувы - РИА Новости, 02.09.2024
Путин дал совет школьнику из Тувы
Президент России Владимир Путин посоветовал школьнику из Тувы копить на машину вместо мотоцикла, отметив, что мотоцикл - опасный вид транспорта. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T11:00
2024-09-02T11:06
общество
россия
кызыл
владимир путин
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посоветовал школьнику из Тувы копить на машину вместо мотоцикла, отметив, что мотоцикл - опасный вид транспорта. Глава государства принял участие в открытом уроке "Разговор о важном" в школе №20 имени Героев Отечества города Кызыла. Во время урока десятилетний Богдан Ремарчук рассказал президенту, что увлекается мототехникой. "Моя мечта - накопить на мотоцикл самому", - рассказал школьник. "Мотоцикл - опасный вид транспорта. Накопи на машину лучше, так спокойнее будет и папе, и маме", - посоветовал президент. "Мой папа в 14 лет накопил на машину сам", - ответил Богдан. "Вот давай, стремись к этому. Пример папы хороший", - сказал Путин. Президент уточнил, ездил ли Богдан сам на мотоцикле, тот ответил, что только на квадроцикле. "И квадроцикл опасно. Не езди на квадроцикле, не надо. Переворачивается постоянно, неустойчивый транспорт. Где-то по пересеченной местности тихонечко можно, гонять не нужно на нем. На машину копи лучше, ладно?" - сказал Путин. "Хорошо", - пообещал Богдан.
https://ria.ru/20240902/putin-1969913790.html
https://ria.ru/20240902/putin-1969914417.html
https://ria.ru/20240902/putin-1969909716.html
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353
60
353
60
"Мотоцикл – опасный вид транспорта": Путин дал совет школьнику из Кызыла
"Мотоцикл – опасный вид транспорта… Накопи на машину лучше": Путин дал совет школьнику из Кызыла
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общество, россия, кызыл, владимир путин
Общество, Россия, Кызыл, Владимир Путин
Путин дал совет школьнику из Тувы

Путин посоветовал школьнику из Тувы копить на машину вместо мотоцикла

Читать ria.ru в
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посоветовал школьнику из Тувы копить на машину вместо мотоцикла, отметив, что мотоцикл - опасный вид транспорта.
Глава государства принял участие в открытом уроке "Разговор о важном" в школе №20 имени Героев Отечества города Кызыла. Во время урока десятилетний Богдан Ремарчук рассказал президенту, что увлекается мототехникой.
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок Разговоры о важном во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Россияне должны знать историю своей страны, заявил Путин
10:52
"Моя мечта - накопить на мотоцикл самому", - рассказал школьник.
"Мотоцикл - опасный вид транспорта. Накопи на машину лучше, так спокойнее будет и папе, и маме", - посоветовал президент.
"Мой папа в 14 лет накопил на машину сам", - ответил Богдан.
"Вот давай, стремись к этому. Пример папы хороший", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин во время посещения средней общеобразовательной школы № 20 им. Героев Отечества города Кызыла - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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10:54
Президент уточнил, ездил ли Богдан сам на мотоцикле, тот ответил, что только на квадроцикле.
"И квадроцикл опасно. Не езди на квадроцикле, не надо. Переворачивается постоянно, неустойчивый транспорт. Где-то по пересеченной местности тихонечко можно, гонять не нужно на нем. На машину копи лучше, ладно?" - сказал Путин.
"Хорошо", - пообещал Богдан.
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок Разговоры о важном во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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