https://ria.ru/20240902/putin-1969916421.html

Многие люди на западе поддерживают Россию, заявил Путин

Многие люди на западе поддерживают Россию, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2024

Многие люди на западе поддерживают Россию, заявил Путин

Многие люди на Западе, несмотря на действия местных политиков, поддерживают Россию и традиционные ценности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T10:59

2024-09-02T10:59

2024-09-02T11:39

россия

москва

владимир путин

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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Многие люди на Западе, несмотря на действия местных политиков, поддерживают Россию и традиционные ценности, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в ходе открытого урока "Разговор о важном", который проходит в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла" отметил, что Москва не теряет контактов с западными странами, несмотря на попытки элит в недружественных государствах изолировать Россию."В этих странах очень много людей, очень много, которые поддерживают Россию, поддерживают наше стремление укрепить традиционные ценности. Тоже борются в своих странах за эти традиционные ценности: за семью, за здоровые взаимоотношения между нашими традициями", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240902/putin-1969931231.html

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2024

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россия, москва, владимир путин