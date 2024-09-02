Многие люди на западе поддерживают Россию, заявил Путин
Путин: многие люди на западе поддерживают Россию и традиционные ценности
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла. Архивное фото
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Многие люди на Западе, несмотря на действия местных политиков, поддерживают Россию и традиционные ценности, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в ходе открытого урока "Разговор о важном", который проходит в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла" отметил, что Москва не теряет контактов с западными странами, несмотря на попытки элит в недружественных государствах изолировать Россию.
"В этих странах очень много людей, очень много, которые поддерживают Россию, поддерживают наше стремление укрепить традиционные ценности. Тоже борются в своих странах за эти традиционные ценности: за семью, за здоровые взаимоотношения между нашими традициями", - сказал Путин.