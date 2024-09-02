https://ria.ru/20240902/putin-1969915480.html

Враждебных России стран нет, но есть враждебные элиты, заявил Путин

Враждебных России стран нет, но есть враждебные элиты, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2024

Враждебных России стран нет, но есть враждебные элиты, заявил Путин

Враждебных России стран нет, но есть враждебные элиты, которые хотят ее ослабить и разделить, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T10:56

2024-09-02T10:56

2024-09-02T11:15

россия

в мире

владимир путин

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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Враждебных России стран нет, но есть враждебные элиты, которые хотят ее ослабить и разделить, заявил президент России Владимир Путин."У нас нет враждебных языков, у нас даже нет враждебных стран, у нас есть враждебные элиты, в некоторых странах, которые борются с Россией веками, не только сейчас, с целью ослабить страну, потому что они считают, что слишком большая. Им угрожает такая большая страна, как Россия", - сказал Путин на открытом уроке "Разговор о важном", который проходит в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла.

https://ria.ru/20240902/putin-1969923959.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, в мире, владимир путин