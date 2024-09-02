https://ria.ru/20240902/putin-1969915480.html
Враждебных России стран нет, но есть враждебные элиты, заявил Путин
Враждебных России стран нет, но есть враждебные элиты, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2024
Враждебных России стран нет, но есть враждебные элиты, заявил Путин
Враждебных России стран нет, но есть враждебные элиты, которые хотят ее ослабить и разделить, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T10:56
2024-09-02T10:56
2024-09-02T11:15
россия
в мире
владимир путин
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Враждебных России стран нет, но есть враждебные элиты, которые хотят ее ослабить и разделить, заявил президент России Владимир Путин."У нас нет враждебных языков, у нас даже нет враждебных стран, у нас есть враждебные элиты, в некоторых странах, которые борются с Россией веками, не только сейчас, с целью ослабить страну, потому что они считают, что слишком большая. Им угрожает такая большая страна, как Россия", - сказал Путин на открытом уроке "Разговор о важном", который проходит в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла.
https://ria.ru/20240902/putin-1969923959.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, владимир путин
Россия, В мире, Владимир Путин
Враждебных России стран нет, но есть враждебные элиты, заявил Путин
Путин: враждебных России стран нет, но есть элиты, желающие ее ослабить