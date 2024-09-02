https://ria.ru/20240902/putin-1969915390.html

Таких темпов наступления в Донбассе давно не было, заявил Путин

Таких темпов наступления в Донбассе давно не было, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2024

Таких темпов наступления в Донбассе давно не было, заявил Путин

Российские Вооруженные силы ставят сейчас под контроль территории не метрами, а квадратными километрами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T10:56

2024-09-02T10:56

2024-09-02T11:09

специальная военная операция на украине

донбасс

россия

владимир путин

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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Российские Вооруженные силы ставят сейчас под контроль территории не метрами, а квадратными километрами, заявил президент России Владимир Путин."Более того, теперь речь идет не о том, чтобы двигаться по 200, по 300 метров вперед, таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было. Российские вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200-300 метров, а квадратными километрами", - сказал глава государства на открытом уроке "Разговоры о важном", который прошел в школе №20 имени Героев Отечества Кызыла.

https://ria.ru/20240901/kombat-1969830287.html

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донбасс, россия, владимир путин