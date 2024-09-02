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Таких темпов наступления в Донбассе давно не было, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:56 02.09.2024 (обновлено: 11:09 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/putin-1969915390.html
Таких темпов наступления в Донбассе давно не было, заявил Путин
Таких темпов наступления в Донбассе давно не было, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2024
Таких темпов наступления в Донбассе давно не было, заявил Путин
Российские Вооруженные силы ставят сейчас под контроль территории не метрами, а квадратными километрами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T10:56
2024-09-02T11:09
специальная военная операция на украине
донбасс
россия
владимир путин
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Российские Вооруженные силы ставят сейчас под контроль территории не метрами, а квадратными километрами, заявил президент России Владимир Путин."Более того, теперь речь идет не о том, чтобы двигаться по 200, по 300 метров вперед, таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было. Российские вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200-300 метров, а квадратными километрами", - сказал глава государства на открытом уроке "Разговоры о важном", который прошел в школе №20 имени Героев Отечества Кызыла.
https://ria.ru/20240901/kombat-1969830287.html
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донбасс, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, Владимир Путин
Таких темпов наступления в Донбассе давно не было, заявил Путин

Путин: ВС РФ освобождают территории не метрами, а квадратными километрами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Российские Вооруженные силы ставят сейчас под контроль территории не метрами, а квадратными километрами, заявил президент России Владимир Путин.
"Более того, теперь речь идет не о том, чтобы двигаться по 200, по 300 метров вперед, таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было. Российские вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200-300 метров, а квадратными километрами", - сказал глава государства на открытом уроке "Разговоры о важном", который прошел в школе №20 имени Героев Отечества Кызыла.
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Вчера, 16:38
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассРоссияВладимир Путин
 
 
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