https://ria.ru/20240902/putin-1969914417.html

Путин рассказал о ситуации в зоне СВО

Путин рассказал о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 02.09.2024

Путин рассказал о ситуации в зоне СВО

Российские Вооруженные силы ставят сейчас под контроль территории не метрами, а квадратными километрами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T10:54

2024-09-02T10:54

2024-09-02T11:15

вооруженные силы рф

владимир путин

безопасность

россия

донбасс

кызыл

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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Российские Вооруженные силы ставят сейчас под контроль территории не метрами, а квадратными километрами, заявил президент России Владимир Путин."Более того, теперь речь идет не о том, чтобы двигаться по 200, по 300 метров вперед, таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было. Российские вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200-300 метров, а квадратными километрами", - сказал глава государства на открытом уроке "Разговоры о важном", который прошел в школе №20 имени Героев Отечества Кызыла.

https://ria.ru/20240902/putin-1969923959.html

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донбасс

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы рф, владимир путин, безопасность, россия, донбасс, кызыл