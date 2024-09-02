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Путин рассказал о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 02.09.2024
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10:54 02.09.2024 (обновлено: 11:15 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/putin-1969914417.html
Путин рассказал о ситуации в зоне СВО
Путин рассказал о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 02.09.2024
Путин рассказал о ситуации в зоне СВО
Российские Вооруженные силы ставят сейчас под контроль территории не метрами, а квадратными километрами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T10:54
2024-09-02T11:15
вооруженные силы рф
владимир путин
безопасность
россия
донбасс
кызыл
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Российские Вооруженные силы ставят сейчас под контроль территории не метрами, а квадратными километрами, заявил президент России Владимир Путин."Более того, теперь речь идет не о том, чтобы двигаться по 200, по 300 метров вперед, таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было. Российские вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200-300 метров, а квадратными километрами", - сказал глава государства на открытом уроке "Разговоры о важном", который прошел в школе №20 имени Героев Отечества Кызыла.
https://ria.ru/20240902/putin-1969923959.html
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вооруженные силы рф, владимир путин, безопасность, россия, донбасс, кызыл
Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Безопасность, Россия, Донбасс, Кызыл
Путин рассказал о ситуации в зоне СВО

Путин: ВС России ставят территории под контроль квадратными километрами

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время посещения средней общеобразовательной школы № 20 им. Героев Отечества города Кызыла
Президент России Владимир Путин во время посещения средней общеобразовательной школы № 20 им. Героев Отечества города Кызыла - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время посещения средней общеобразовательной школы № 20 им. Героев Отечества города Кызыла
Читать ria.ru в
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Российские Вооруженные силы ставят сейчас под контроль территории не метрами, а квадратными километрами, заявил президент России Владимир Путин.
"Более того, теперь речь идет не о том, чтобы двигаться по 200, по 300 метров вперед, таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было. Российские вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200-300 метров, а квадратными километрами", - сказал глава государства на открытом уроке "Разговоры о важном", который прошел в школе №20 имени Героев Отечества Кызыла.
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок Разговоры о важном во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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Вооруженные силы РФВладимир ПутинБезопасностьРоссияДонбассКызыл
 
 
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