https://ria.ru/20240902/putin-1969914417.html
Путин рассказал о ситуации в зоне СВО
Путин рассказал о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 02.09.2024
Путин рассказал о ситуации в зоне СВО
Российские Вооруженные силы ставят сейчас под контроль территории не метрами, а квадратными километрами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T10:54
2024-09-02T10:54
2024-09-02T11:15
вооруженные силы рф
владимир путин
безопасность
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донбасс
кызыл
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Российские Вооруженные силы ставят сейчас под контроль территории не метрами, а квадратными километрами, заявил президент России Владимир Путин."Более того, теперь речь идет не о том, чтобы двигаться по 200, по 300 метров вперед, таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было. Российские вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200-300 метров, а квадратными километрами", - сказал глава государства на открытом уроке "Разговоры о важном", который прошел в школе №20 имени Героев Отечества Кызыла.
https://ria.ru/20240902/putin-1969923959.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, владимир путин, безопасность, россия, донбасс, кызыл
Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Безопасность, Россия, Донбасс, Кызыл
Путин рассказал о ситуации в зоне СВО
Путин: ВС России ставят территории под контроль квадратными километрами