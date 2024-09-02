https://ria.ru/20240902/putin-1969914147.html

Жители Курской области проходят через тяжелые испытания, заявил Путин

Жители Курской области проходят через тяжелые испытания, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2024

Жители Курской области проходят через тяжелые испытания, заявил Путин

Жители Курской области проходят тяжелые испытания, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T10:53

2024-09-02T10:53

2024-09-02T11:29

специальная военная операция на украине

курская область

общество

владимир путин

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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Жители Курской области проходят тяжелые испытания, заявил президент РФ Владимир Путин."Их расчет был на то, чтобы прекратить наши наступательные действия на главных участках в Донбассе. Результат известен. Люди испытывают и проходят тяжелые испытания, особенно в Курской области. Но главной задачей, которую противник ставил перед собой - остановить наше наступление в Донбассе - они не достигли", - сказал президент на открытом уроке "Разговор о важном", который проходит в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла".

https://ria.ru/20240902/putin-1969933790.html

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, общество, владимир путин