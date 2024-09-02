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Жители Курской области проходят через тяжелые испытания, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:53 02.09.2024 (обновлено: 11:29 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/putin-1969914147.html
Жители Курской области проходят через тяжелые испытания, заявил Путин
Жители Курской области проходят через тяжелые испытания, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2024
Жители Курской области проходят через тяжелые испытания, заявил Путин
Жители Курской области проходят тяжелые испытания, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T10:53
2024-09-02T11:29
специальная военная операция на украине
курская область
общество
владимир путин
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Жители Курской области проходят тяжелые испытания, заявил президент РФ Владимир Путин."Их расчет был на то, чтобы прекратить наши наступательные действия на главных участках в Донбассе. Результат известен. Люди испытывают и проходят тяжелые испытания, особенно в Курской области. Но главной задачей, которую противник ставил перед собой - остановить наше наступление в Донбассе - они не достигли", - сказал президент на открытом уроке "Разговор о важном", который проходит в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла".
https://ria.ru/20240902/putin-1969933790.html
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курская область, общество, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Общество, Владимир Путин
Жители Курской области проходят через тяжелые испытания, заявил Путин

Путин: жители Курской области проходят через тяжелые испытания

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок Разговоры о важном во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
Читать ria.ru в
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Жители Курской области проходят тяжелые испытания, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Их расчет был на то, чтобы прекратить наши наступательные действия на главных участках в Донбассе. Результат известен. Люди испытывают и проходят тяжелые испытания, особенно в Курской области. Но главной задачей, которую противник ставил перед собой - остановить наше наступление в Донбассе - они не достигли", - сказал президент на открытом уроке "Разговор о важном", который проходит в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла".
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок Разговоры о важном во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьОбществоВладимир Путин
 
 
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