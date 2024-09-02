https://ria.ru/20240902/putin-1969913790.html
Россияне должны знать историю своей страны, заявил Путин
Россияне должны знать историю своей страны, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2024
Россияне должны знать историю своей страны, заявил Путин
Россияне должны знать историю своей страны и гордиться ей, это важно для будущего, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T10:52
2024-09-02T10:52
2024-09-02T10:52
россия
владимир путин
общество
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КЫЗЫЛ, 2 сен — РИА Новости. Россияне должны знать историю своей страны и гордиться ей, это важно для будущего, заявил президент РФ Владимир Путин. "Безусловно, мы и историю семьи должны знать, и историю страны. Мы должны гордиться своей историей, что мы и делаем, и всё время подкреплять в своём собственном сознании значимость того, что сделал наш народ за тысячу лет своего развития. Это очень важно для будущего", - сказал Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном", который прошел в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла".
https://ria.ru/20240530/putin-1949394081.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Россияне должны знать историю своей страны, заявил Путин
Путин: россияне должны гордиться своей историей, это важно для будущего
КЫЗЫЛ, 2 сен — РИА Новости. Россияне должны знать историю своей страны и гордиться ей, это важно для будущего, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Безусловно, мы и историю семьи должны знать, и историю страны. Мы должны гордиться своей историей, что мы и делаем, и всё время подкреплять в своём собственном сознании значимость того, что сделал наш народ за тысячу лет своего развития. Это очень важно для будущего", - сказал Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном", который прошел в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла".