Россия защищает жителей Донбасса и свое будущее, заявил Путин
Путин: Россия не может позволить создавать рядом враждебные структуры
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Россия защищает и жителей Донбасса, и своё будущее, не позволяя создавать рядом, на Украине, враждебные для РФ структуры, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы защищаем и тех людей, которые живут на Донбассе, и наше общее будущее, будущее России. Потому что мы не можем позволить себе, чтобы у нас под боком создавали враждебные структуры", - сказал глава государства на открытом уроке "Разговор о важном", который прошел в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла.
"Мы не можем позволить себе, чтобы у нас под боком создавали враждебные структуры, которые вынашивают агрессивные планы в отношении нашей страны и постоянно пытаются дестабилизировать Российскую Федерацию", - сказал Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" в школе №20 имени Героев Отечества города Кызыла.