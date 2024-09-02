https://ria.ru/20240902/putin-1969913371.html

Россия защищает жителей Донбасса и свое будущее, заявил Путин

Россия защищает жителей Донбасса и свое будущее, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2024

Россия защищает жителей Донбасса и свое будущее, заявил Путин

Россия защищает и жителей Донбасса, и своё будущее, не позволяя создавать рядом, на Украине, враждебные для РФ структуры, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T10:49

2024-09-02T10:49

2024-09-02T11:04

россия

донбасс

украина

политика

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969906986_0:293:3120:2048_1920x0_80_0_0_f1c5b0dd2ce56314fcf1e2dd72f56bcb.jpg

КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Россия защищает и жителей Донбасса, и своё будущее, не позволяя создавать рядом, на Украине, враждебные для РФ структуры, заявил президент России Владимир Путин."Мы защищаем и тех людей, которые живут на Донбассе, и наше общее будущее, будущее России. Потому что мы не можем позволить себе, чтобы у нас под боком создавали враждебные структуры", - сказал глава государства на открытом уроке "Разговор о важном", который прошел в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла."Мы не можем позволить себе, чтобы у нас под боком создавали враждебные структуры, которые вынашивают агрессивные планы в отношении нашей страны и постоянно пытаются дестабилизировать Российскую Федерацию", - сказал Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" в школе №20 имени Героев Отечества города Кызыла.

https://ria.ru/20240902/putin-1969909462.html

россия

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донбасс, украина, политика, владимир путин