Путин назвал цель провокации ВСУ в Курской области
Путин: атака ВСУ на Курскую область не смогла остановить наступление в Донбассе
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал провокацию ВСУ в Курской области попыткой остановить наступление РФ в Донбассе, но достичь этого противнику пока не удалось.
"Они не заинтересованы в прекращении боевых действий, поэтому они учинили вот эту провокацию в Курской области, а до этого пытались осуществить такую же провокацию в Белгородской области. Я думаю, что связано прежде всего с этим. И расчет был на то, чтобы прекратить наши наступательные действия на главных участках в Донбассе. Результат известен? Да, конечно, прежде всего это касается наших людей", - сказал Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном", который прошел в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла".
Он отметил, что из-за этого люди проходят тяжелые испытания, особенно в Курской области.
"Главную задачу, которую противник ставил перед собой - остановить наше наступление на Донбассе, они не достигли", - добавил глава государства.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 1 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 8500 военнослужащих, 80 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.