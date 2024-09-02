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Путин назвал цель провокации ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.09.2024
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10:47 02.09.2024 (обновлено: 12:12 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/putin-1969913021.html
Путин назвал цель провокации ВСУ в Курской области
Путин назвал цель провокации ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.09.2024
Путин назвал цель провокации ВСУ в Курской области
Президент России Владимир Путин назвал провокацию ВСУ в Курской области попыткой остановить наступление РФ в Донбассе, но достичь этого противнику пока не... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T10:47
2024-09-02T12:12
специальная военная операция на украине
курская область
россия
донбасс
вооруженные силы украины
владимир путин
безопасность
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал провокацию ВСУ в Курской области попыткой остановить наступление РФ в Донбассе, но достичь этого противнику пока не удалось."Они не заинтересованы в прекращении боевых действий, поэтому они учинили вот эту провокацию в Курской области, а до этого пытались осуществить такую же провокацию в Белгородской области. Я думаю, что связано прежде всего с этим. И расчет был на то, чтобы прекратить наши наступательные действия на главных участках в Донбассе. Результат известен? Да, конечно, прежде всего это касается наших людей", - сказал Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном", который прошел в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла".Он отметил, что из-за этого люди проходят тяжелые испытания, особенно в Курской области."Главную задачу, которую противник ставил перед собой - остановить наше наступление на Донбассе, они не достигли", - добавил глава государства.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 1 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 8500 военнослужащих, 80 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240902/ukraina-1969907594.html
https://ria.ru/20240902/su-34-1969882974.html
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курская область, россия, донбасс, вооруженные силы украины, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Безопасность
Путин назвал цель провокации ВСУ в Курской области

Путин: атака ВСУ на Курскую область не смогла остановить наступление в Донбассе

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок Разговоры о важном во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла
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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал провокацию ВСУ в Курской области попыткой остановить наступление РФ в Донбассе, но достичь этого противнику пока не удалось.
"Они не заинтересованы в прекращении боевых действий, поэтому они учинили вот эту провокацию в Курской области, а до этого пытались осуществить такую же провокацию в Белгородской области. Я думаю, что связано прежде всего с этим. И расчет был на то, чтобы прекратить наши наступательные действия на главных участках в Донбассе. Результат известен? Да, конечно, прежде всего это касается наших людей", - сказал Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном", который прошел в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла".
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10:14
Он отметил, что из-за этого люди проходят тяжелые испытания, особенно в Курской области.
"Главную задачу, которую противник ставил перед собой - остановить наше наступление на Донбассе, они не достигли", - добавил глава государства.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 1 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 8500 военнослужащих, 80 танков.
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Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияДонбассВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинБезопасность
 
 
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