https://ria.ru/20240902/putin-1969913021.html

Путин назвал цель провокации ВСУ в Курской области

Путин назвал цель провокации ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.09.2024

Путин назвал цель провокации ВСУ в Курской области

Президент России Владимир Путин назвал провокацию ВСУ в Курской области попыткой остановить наступление РФ в Донбассе, но достичь этого противнику пока не... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T10:47

2024-09-02T10:47

2024-09-02T12:12

специальная военная операция на украине

курская область

россия

донбасс

вооруженные силы украины

владимир путин

безопасность

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КЫЗЫЛ, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал провокацию ВСУ в Курской области попыткой остановить наступление РФ в Донбассе, но достичь этого противнику пока не удалось."Они не заинтересованы в прекращении боевых действий, поэтому они учинили вот эту провокацию в Курской области, а до этого пытались осуществить такую же провокацию в Белгородской области. Я думаю, что связано прежде всего с этим. И расчет был на то, чтобы прекратить наши наступательные действия на главных участках в Донбассе. Результат известен? Да, конечно, прежде всего это касается наших людей", - сказал Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном", который прошел в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла".Он отметил, что из-за этого люди проходят тяжелые испытания, особенно в Курской области."Главную задачу, которую противник ставил перед собой - остановить наше наступление на Донбассе, они не достигли", - добавил глава государства.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 1 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 8500 военнослужащих, 80 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240902/ukraina-1969907594.html

https://ria.ru/20240902/su-34-1969882974.html

https://ria.ru/20240902/putin-1969924090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, донбасс, вооруженные силы украины, владимир путин, безопасность